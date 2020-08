Államadós-osztályzat - Fitch Ratings és Standard & Poor's: stabil kilátás

2020. augusztus 15. 00:27

Változatlan stabil kilátással megerősítette pénteken Magyarország államadós-osztályzatát a Fitch Ratings és a Standard & Poor's.

A két nemzetközi hitelminősítő egyaránt befektetési ajánlású, "BBB" szintű besorolással tartja nyilván a hosszú futamú szuverén magyar forint- és devizaadósság-kötelezettségeket.



A Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítő részlege (S&P Global Ratings) a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: várakozása szerint a magyar hazai össztermék (GDP) - ha a gazdaságot nem érik a Covid-19-járványhoz hasonló további sokkok - 2022 elejére, a legtöbb térségbeli országot megelőzve újból eléri a járvány előtti szintjét.



A cég hangsúlyozza: az átfogó monetáris és költségvetési válaszintézkedések elérhetik a hazai össztermék 20 százalékát, és ennek nagyobb részét a pénzügypolitika lépései adták.



Az S&P előrejelzése szerint a magyar GDP-érték 2020 egészében 5 százalékot meghaladó mértékben csökken, a hazai össztermékhez mért államháztartási hiány meghaladja a 6 százalékot.



Az elemzés szerint azonban a magyar osztályzat stabil kilátása az S&P azon nézetét tükrözi, hogy a magyar gazdaságban már jövőre kilábalás kezdődik, és ez lehetővé teszi, hogy a hatóságok újból ellenőrzésük alá vonják a költségvetést.



Az S&P Global Ratings közölte: alapeseti előrejelzése az, hogy a GDP-arányos nettó magyar államadósság-ráta 2020 után ismét lefelé tartó pályára kerül.



A cég becslése szerint a magyar hazai össztermék reálértéken számolva kisebb mértékben csökkent az idei év első felében, mint más közép- és kelet-európai EU-gazdaságokban. A Standard & Poor's minősítési részlegének elemzői 2020 egészére 5,1 százalékos GDP-visszaeséssel számolnak a magyar gazdaságban, és úgy tartják, hogy ha nem lesz második járványhullám, a magyar gazdaság teljesítménye 2020 második negyedében érhette el mélypontját.



A cég várakozása az, hogy a magyar kormány a következő hónapokban a költségvetési ösztönző intézkedések jelentős részét kifuttatja. A várt ütemű gazdasági kilábalás és a közfinanszírozás konszolidálását célzó egyértelmű készség alapján az Standard & Poor's azzal számol, hogy az államháztartási hiány 2022-től ismét a GDP-érték 2 százaléka körüli szintekre süllyed vissza, alacsonyabbra, mint számos térségbeli társgazdaságban és jóval alacsonyabb szintre a maastrichti stabilitási kritériumrendszerben kijelölt 3 százalékos felső tűréshatárnál.



Mindezek alapján az S&P Global Ratings előrejelzése az, hogy a likvid eszközöktől megszűrt államadósság-ráta az idei évre várt 72 százalékos tetőzés után 2023-ig a hazai össztermék 67 százalékára csökken.



A cég megjegyzi, hogy még ez a szint is a legmagasabbak közé tartozik a közép- és kelet-európai térségben.



A Standard & Poor's a magyar államadós-osztályzat idei első, februári időpontjában felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén besorolás kilátását, mindenekelőtt a magyar gazdaság váratlanul erőteljes növekedési teljesítményével indokolva a lépést.



A cég azonban április 28-án soron kívül a korábbi stabilra módosította vissza a magyar államadósság-kötelezettségek osztályzati kilátását, mindenekelőtt a koronavírus-járvány várható gazdasági hatásaival indokolva a lépést.



Az S&P az azóta is érvényes stabil kilátással erősítette meg pénteken a magyar államadós-osztályzatot.



A Fitch Ratings, amely szintén péntekre tűzte ki a magyar besorolások idei második felülvizsgálatát, ugyancsak változatlan stabil kilátással erősítette meg a "BBB" szintű hosszú távú osztályzatot.



Ehhez fűzött elemzésében közölte: várakozása szerint a magyar GDP-érték az idén 5,9 százalékkal csökken, jövőre 5,4 százalékkal növekszik.



A Fitch prognózisa szerint a magyar államháztartási hiány az idén a hazai össztermék 5,8 százalékára emelkedik a tavalyi 2 százalékról, de a 2021-2022-es időszak átlagában 3,4 százalékra csökken.



A cég hangsúlyozta: ez az előrejelzése arra a feltételezésre alapul, hogy a gazdaságösztönző költségvetési kiadások zöme az idei évre összpontosul.



A Fitch Ratings várakozása szerint a GDP-arányos államadósság-ráta 2020 végéig 78,3 százalékra növekszik és 2021-2022 átlagában 73,8 százalék lesz.



A cég közölte: az általa érvényben tartott "BBB" magyar államadós-besorolás tükrözi egyrészt az erőteljes szerkezeti mérőszámokat, a stabil bankrendszert és a térségi társgazdaságokénál erősebb növekedési előtörténetet, másrészt figyelembe veszi a magas államadósság-rátát és a korábbi unortodox makrogazdasági politikából eredő kockázatokat is.



A magyar államadós-besorolás kilátása jelenleg mindhárom globális piacvezető hitelminősítőnél stabil.



A harmadik nagy hitelminősítő, Moody's Investors Service ugyanakkor az S&P és a Fitch osztályzatánál egy fokozattal alacsonyabb, "Baa3" - a másik két cég módszertanában "BBB mínusz"-nak megfelelő - besorolást tart érvényben Magyarországra.



A Moody's idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 27-én szerepelt; legközelebb szeptember 25-én kerül sorra.



A Moody's az idei első, márciusi időpontban nem vizsgálta érdemben Magyarország államadós-besorolását, így nem jelentett be módosítást a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.

MTI