Miért tépkedték a zászlókat éjjel a ferencvárosi városházánál?

2020. augusztus 15. 15:10

Miközben Karácsony Gergely a Főpolgármesteri Hivatalra is kitűzte a Pride szimbólumát, a Fradi-szurkolók egy csoportja leszedte a ferencvárosi polgármesteri hivatalról a szivárványszínű zászlót, és kicserélte a saját lobogójára. Az FTC szurkolói a Facebookon fotókon meg is jelenítették az akciójukat, a képeken az látszik, hogy meg is tapossák és el is égetik az LMBTQ-közösségek jelképét.

„Ez a város… Nem az a város… FERENCVÁROS!!!” – írják a posztjukhoz, az AG’93 nevű szurkolói csoport tagjai a közösségi oldalon. Egyelőre nem tudni, lesz-e jogi következménye az esetnek, és feljelentést tesz-e valaki az ügyben. Még aznap, pénteken este annyi történt, hogy a Ferencvárosi Torna Club alapítási dátumát (1899) tartalmazó jelképet a Momentum helyi képviselője, Takács Krisztián leszaggatta a városházáról, az esetről egy videót is posztolt a Facebookon.

Mint ismert, Karácsony Gergely a baloldali önkormányzatok körében egyfajta LMBTQ-közösségeket támogató mozgalmat indított el, amikor kitetette a Főpolgármesteri Hivatalra is a Pride szimbólumát. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta: „A rendszerváltás óta idén először kerül ki az LMBTQ-közösség szivárványszínű zászlója Budapest Városháza homlokzatára. Azért döntöttünk így, hogy ezzel is világossá tegyük: Budapest városa büszke minden olyan polgárára, aki él a szabadságával és kiáll saját közösségéért. Hiszen aki ezt vállalja, az nem csak saját közösségéért teszi, hanem minden közösségért. Egy elfogadó város ugyanis minden közösségnek jó” – közölte Karácsony.

A meleg büszkeséget hirdető felvonulás ugyan idén elmarad, de a 25. jubileumi Pride Fesztivál programsorozatát mégis megtartják. Sőt több városban rendeznek LMBTQ-eseményeket, -bulikat és -előadásokat. Terézváros momentumos polgármestere pedig bejelentette: a házasodni vágyóknak járó ötvenezer forintos jegyescsomagot az azonos nemű párok is megkapják majd. Többen hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a másságot elfogadtatni akaró rendezvény több vallási és állami ünnepet sért, továbbá meggyalázták a Szent Koronát is. A 25. jubileumi fesztiválra egyébként 37 alternatív eseménnyel és ismert balliberális élharcosok közreműködésével készülnek: LMBTQ-filmmaraton, melegbüszkeség-tetováltatás, Momentum, Veiszer Alinda, Amnesty International és érzékenyítőprogramok minden mennyiségben.

magyarnemzet.hu