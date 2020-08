Román párt színeiben indul a székelyudvarhelyi polgármester

2020. augusztus 15. 19:21

Tegnap Csíkszeredában (!) jelentette be Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester, hogy az őszi romániai önkormányzati választásokon a marosvásárhelyi bejegyzésű POL (Partidul Oamenilor Liberi), azaz a Szabad Emberek Pártja színeiben szeretne újrázni, amit egy ugyancsak POL-os önkormányzati képviselői listával kíván támogattatni.

A Magyar Polgári Párt színeiben négy éve mandátumot nyert, de azóta onnan kizárt polgármester azzal indokolta döntését, hogy ígéretet kaptak arra, miszerint a román párt vezetése nem fog beleszólni a munkájukba, illetve kifejezte abbéli aggodalmát, hogy egy Székelyudvarhelyre „importált” Gálfi Árpád nevezetű független jelöltet terveznek indítani ellene.

Gálfi Árpád négy éve – a nemzeti-konzervatív Magyar Polgári Párt és Erdélyi Magyar Néppárt koalíciós jelöltjeként – úgy nyert az RMDSZ-es Arros Orsolya és a regnáló, korábban RMDSZ-es, de akkor függetlenként induló Bunta Levente ellen, hogy a jelöltek közt szerepelt egy Buta Levente nevű személy is, akinek indulásáról – újságírói kérdésre – azt nyilatkozta most a polgármester, hogy nem volt tudomása.

Megválasztása után tevékenységét szinte azonnal nyíltan kezdte bírálni saját pártja, leginkább azért, mert a magyar állami tulajdonban lévő víz- és szemétszolgáltató cégek tevékenységét ellehetetlenítve romániai szolgáltatókra bízta e két stratégiai területet.

A Magyar Polgári Párt helyi szervezete – nagy megrökönyödésre – egy éve ki is zárta soraiból, amit a párt országos elnöksége jóvá is hagyott. A székely anyavárosban ezúttal esélyes magyar jelölttel megjelenő román párt azért is adhat okot az aggodalomra, mert alapító okirata 3. paragrafusának 7. pontjában szerepel a Velencei Bizottság ajánlásainak szigorú követése. Emlékezhetünk a Velencei Bizottság Magyarország, a magyar alkotmány és a Stop, Soros! törvénycsomag elleni kirohanásaira, de arra is, hogy egy 2015-ben Kolozsváron tartott román kisebbségkutató konferencián, amelyre egyetlen magyar szervezetet sem hívtak meg, miként dicsérte Románia kisebbségpolitikáját a szervezet akkori elnöke, akit azon nyomban díszdoktorrá is avattak a szervezők.

Érdekes ugyanakkor, hogy a Magyar Polgári Párt helyi szervezete szerint a Gálfi Árpád közvetlen alárendeltségébe tartozó lakosságnyilvántartó iroda adatai alapján az elmúlt egy évben nem jegyeztek be Székelyudvarhelyre Gálfi Árpád nevű személyt. A jelöltállítás ideje jövő kedden zárul. A hatályban lévő romániai önkormányzatokra vonatkozó törvény szerint az a képviselő, akitől pártja megvonja a bizalmat, automatikusan elveszíti mandátumát. Kérdés, hogy ilyen körülmények között mi lesz a beígért függetlenségből.

A témával kapcsolatban ITT olvashat továbbiakat.

magyarnemzet.hu