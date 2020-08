Kunhalmi Ágnes megvédené a tavakat

2020. augusztus 15. 19:48

Kunhalmi: a tavak környezetének védelméről is szól az MSZP népszavazási kezdeményezése

A szabad strandok megőrzése mellett a Balaton és más magyarországi természetes tavak partszakaszainak védelméről, korlátlan beépítéseinek megakadályozásáról is szól az MSZP népszavazási kezdeményezése - jelentette ki Kunhalmi Ágnes, a párt választmányi elnöke egy szombati online sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki politikus Balatonlelléről bejelentkezve úgy fogalmazott: az általuk kezdeményezett népszavazás arról szól, hogy a kezdeményezés "nemcsak a szabad strandokról szól, hanem arról, hogy a fideszes Ner-lovagok és a Ner-oligarchák korlátlanul, nyakló nélkül ne építhessék be a partszakaszokat, és ne tehessék tönkre a tavak környezetét".

A Fidesz minden tónál támad, a "Ner-lovagok mindent vinni akarnak", ugyanaz a tipikus probléma jelenik meg mindenhol - tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes szerint nemcsak az adott önkormányzatokat, hanem az egész országot érinti, hogy a természetes tavaknál mi a helyzet.

"Ha most nem lépünk, akkor még a meglévő szabad strandokat is be fogják szántani" - hangoztatta.

Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke arról beszélt, napi téma a Balatonon az emberek között, hogy egyre jobban lopják a tavat a "Ner oligarchái".

A Balaton közös kincsünk, szeretnénk ezt megőrizni, ezért kérjük az emberektől, hogy támogassák a kezdeményezésünket - mondta.

Komjáthi Imre közölte, ha ma egy háromgyerekes család egy hetet el akar tölteni a Balatonnál, akkor "alsó hangon félmillió forint költséggel" kell számolnia.

MTI