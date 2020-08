Kettészakadt a Mauritiusnál zátonyra futott tanker

2020. augusztus 16. 11:16

Szó szerint ketté szakadt az a tankerhajó, amely még július 25-én futott zátonyra Mauritius partjainál. A japán tulajdonú MV Wakashio négyezer tonna üzemanyagot szállított Kínából Brazíliába, mikor a balesete történt. Ennek körülményei egyelőre tisztázatlanok, japán szakértői csapatot küldene a helyszínre a részletek kivizsgálására, a tankernek ugyanis nem lett volna szabad ennyire megközelítenie a partokat.

A megrongálódott raktérből már eddig is több mint ezer tonna üzemanyag szivárgott az Indiai-óceánba, a hatóságok és az önkéntesek napok óta éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy megelőzzék a természeti katasztrófát. Ehhez egyrészt igyekeztek feltakarítani a már vízbe került anyagokat, másrészt kiüríteni a még teli tartályokat. Azonban a hajótest kettészakadása miatt a munkálatokat szüneteltetni kell, és félő, hogy a szivárgás is felgyorsulhat. Mauritius miniszterelnöke vészhelyzetet hirdetett, figyelmeztetve, hogy természeti katasztrófa fenyeget. Az üzemanyag visszafordíthatatlan károkat okozhat a vizek élővilágában, a korallzátonyokban, a part menti mangove-erdőkben.

Mauritius apró szigetállam az Indiai-óceánban, Madagaszkártól keletre. Az ország gazdaságában jelentős szerep jut a turizmusnak, ám a tanker balesete ezt is fenyegeti, ugyanis nem messze a turisták, különösen búvárok között népszerű, élővilágában gazdag partoktól történt.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások már így is keményen érintették az ágazatot. A kór egyébként az Indiai-óceán közepére is eljutott, az első esetet már márciusban jelentették. Most a nagyjából 1,3 milliós lakosságra 346 fertőzés jut.

magyarnemzet.hu