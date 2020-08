Erdogan: Törökországot nem lehet eltántorítani

2020. augusztus 16. 13:00

A török elnök szerint országa az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem fog meghátrálni, és folytatja a földgáz utáni kutatást a Földközi-tenger keleti medencéjében.

– Nem fogunk meghajolni a banditizmus előtt a saját kontinentális talapzatunkon. Szankciók és fenyegetések sem tántoríthatnak el bennünket – fogalmazott Recep Tayyip Erdoğan. Az Oruc Reis kutatóhajó augusztus 23-ig folytatja az energetikai feltárást – tette hozzá. A Daily Sabah című kormánypárti török portál szerint Erdoğan azt is mondta: országa nem fog habozni, és a legkisebb, az energiafeltátást akadályozó vagy korlátozó zaklatásra is válaszolni fog. Az elnök azt is világossá tette: azok az országok, amelyek 100 évvel ezelőtt meghátrálásra kényszerítették Törökországot a keletmediterrán energiaforrásoktól, ezúttal nem fogják tudni megállítani Ankarát jogainak visszaszerzésétől.

Az elmúlt években több part menti ország, így Görögország, Ciprus, Törökország, Egyiptom és Izrael is szemet vetett a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett, nagy kiterjedésű földgázmezőre.

Diplomáciai taktikázás

A törökök számos feltáró fúrást végeztek, amivel kiváltották a térség országainak a haragját. Az Európai Unió állásfoglalása szerint ezek a kutatások sértik a nemzetközi jogot.





MTI nyomán