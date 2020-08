Késsel fenyegették csoporttársukat algériai egyetemisták

2020. augusztus 16. 14:59

Megkötözték és késsel fenyegették a csoporttársukat, aki tartozott nekik, majd miután fizetett, azt mondták, megölik, ha szól a rendőrségnek.

Szörnyű megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie egy egyetemistának a Franciaország nyugati részén lévő Brestben, ugyanis a csoporttársai megkötözték és késsel fenyegették, sőt meg is sebesítették, mindezt azért, mert tartozott nekik.

Az esetről beszámoló Valeurs actuelles értesülései szerint a krimibe illő történet úgy kezdődött, hogy az algériai állampolgárságú diákot felhívta a szintén algériai csoporttársa, és arra kérte, hogy menjen át hozzá és rendezze adósságát.

A 24 éves diák ennek eleget is tett, ám a lakásba belépve egy harmadik csoporttársuk – aki szintén algériai állampolgár – kést szegezett a torkának, majd egy székhez kötözték. Ezt követően megszurkálták a kezét a késsel és arra kényszerítették, hogy pénzt utaljon át a számlájukra, így a fiatal férfinak nem volt más választása, elutalt a számlájáról 500 eurót az egyik zsarolónak. A támadók azonban nem érték be ennyivel, addig kínozták áldozatukat, míg az megadta nekik a bankkártyája adatait. Az egyik túszejtő elment a fiatalember lakására a bankkártyáért, majd két részletben további 800 eurót utalt át a saját számlájára. Dolguk végeztével a tolvajok elengedték áldozatukat, de előtte még megfenyegették, hogy megölik, ha szólni mer a rendőröknek. A kifosztott diák azonban értesítette a hatóságokat, ennek köszönhetően az egyik támadót hamar el is kapták, társa azonban még szökésben van.

V4NA Hírügynökség