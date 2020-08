Keddig lehet szavazni az Állatkertben született orangután nevére

2020. augusztus 16. 15:18

Nevet keres a Fővárosi Állat- és Növénykert az augusztus 5-én született orangutánnak. Az intézmény honlapján meghirdetett szavazáson három név közül lehet választani, a voksokat kedd éjfélig várják.

A másfél hetes orangutánt egy kis szerencsével már a nagyközönség is láthatja - olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében.

Mint írják, a legifjabb budapesti orangután múlt szerdán, augusztus 5-én hajnalban jött a világra, és azóta már az is kiderült, hogy hím. Arra, hogy mi legyen a neve, számos ötletet, javaslatot kapott a városligeti intézmény, ezek közül az előzsűrizés után hármat választottak ki, és ezeket bocsátotta szavazásra az Állatkert. A szóban forgó nevek a Huba, a Móric és a Wulan. A Wulan indonéz eredetű név, amely a Holdra, illetve a hónapokra, holdhónapra utal.

Szavazni az Állatkert hivatalos honlapján (https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/hirek/itt-lehet-szavazni-az-orangutan-kisfiu-nevere) lehet, a voksokat kedd éjfélig várják, az eredményt pedig szerdán teszi közzé az intézmény.

A másfél hetes orangutánt az első napokban a gondozókon és az állatorvosokon kívül senki nem láthatta. Mostanra viszont már megnyitották az Emberszabású Majmok Házának nézőterét, bár a nézőtéren elővigyázatosságból egy kordont állítottak fel. Lia, az anyaállat a kölyökkel együtt a kifutóra is ki szokott menni, így egy kis szerencsével akár már a kölyköt is láthatják az érdeklődők. Ezt azonban most még nem tudják garantálni, hiszen az anyukájába csimpaszkodó gyerek hol jobban, hol kevésbé látszik, attól függően, hogy az anya mit csinál, merre jár és milyen testhelyzetet vesz fel éppen.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1890-es évek óta foglalkoznak orangutánok tartásával, és az elmúlt három évtizedben rendszeresen szaporodtak is ezek az állatok. A mostani kicsi anyjának, a tizenkilenc esztendős, 2013 óta Budapesten élő Liának is volt már egy gyereke 2014 legvégén, aki azóta ötévessé cseperedett.

A szumátrai orangutánok (Pongo abelii) kritikusan veszélyeztetett állatok, így állatkerti szaporításuk természetvédelmi jelentőséggel is bír. A velük foglalkozó állatkertek szakmai közösségében nemzetközi törzskönyvet vezetnek róluk, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) pedig tenyészprogramot tart fenn az orangutánok természetvédelmi célú állatkerti szaporításának összehangolása érdekében. Ebben a programban vesz részt a Fővárosi Állat- és Növénykert is, ahol a most született kicsivel együtt összesen hét orangután lakik: közülük négy budapesti születésű.

MTI