NB I - A Diósgyőr nyerte a borsodi rangadót

2020. augusztus 16. 19:09

A Diósgyőri VTK hazai pályán 2-1-re legyőzte megyei riválisát, a Mezőkövesdet a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (2-1)

-

Miskolc, 5099 néző, v.: Berke

gólszerzők: Iszlai (8., 11-esből), Drazic (19.), illetve Berecz (27.)

piros lap: Ivanovski (93.)

sárga lap: Márkvárt (44.), Ivanovski (93., 93.), illetve Lakveheliani (81.), Berecz (93.)



Diósgyőri VTK: Antal - Sesztakov, Polgár, Hegedűs J., Memolla - Márkvárt, Iszlai - Hasani, Molnár G. (Rui Pedro, 63.), Grozav - Drazic (Ivanovski, 72.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Eperjesi, Guzmics, Neszterov, Lakveheliani - Cseri, Karnyickij, Berecz, Besirovic - Szerderov, Nagy D. (Jurina, 83.)



Nagyon lendületesen kezdett a Diósgyőr, amely Iszlai értékesített büntetőjével korán vezetést szerzett, majd egy gyors ellentámadás végén megduplázta előnyét.

Hegedűs labdaszerzése után saját 16-osáról ugratta ki Drazicot, a nyáron igazolt csatár pedig a kiharcolt 11-est követően gólt is szerzett. A piros-fehérek akár el is dönthették volna a találkozót, azonban a kihasználatlanul maradt ígéretes támadások megbosszulták magukat, mivel egy rövid felszabadítást Berecz használt ki - a csatár egy lövőcsellel három védőt is becsapott -, a szépítés pedig teljesen megváltoztatta a játék képét. A bekapott gólra Grozav egy jó lövéssel válaszolt, de onnantól a vendégek akarata érvényesült, viszont egyenlíteniük nem sikerült.

Fordulás után is a Mezőkövesd futballozott fölényben, kifejezetten veszélyes akciókat is vezetett, azonban csak lesgólig jutott. A játékrész derekától kevésbé volt veszélyes a matyóföldi együttes, de a játék így is változatos és lendületes maradt. A hajrában is folyamatosan próbálkozott a Mezőkövesd, voltak ígéretes támadásai és egyéni akciói is, azonban a gólszerzés és így a pontmentés is elmaradt, sőt, a meccs védését a vendég kapus, Szappanos mutatta be a rendes játékidő utolsó percében. A lefújás előtt ugyan a diósgyőri Ivanovski kiállíttatta magát - tíz másodperc alatt kapott két sárgát a labda elrúgásáért és reklamálásért -, de ennek már nem volt befolyása a mérkőzés alakulására.

MTI