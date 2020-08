Benkő Tibor: a jelenlegi rakétarendszer megérett a cserére

2020. augusztus 17. 10:35

A jelenlegi légvédelmi rakétarendszer több mint 40 éves, megérett a cserére – mondta a honvédelmi miniszter hétfő reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Benkő Tibort annak kapcsán kérdezték, hogy múlt szerdán David Cornsteinnel, az Egyesült Államok magyarországi nagykövetével szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszer-komponenseket a Magyar Honvédség. Közölte: elsőként a rakétákat szerzik be, az indítóállvány, illetve a lokátor beszerzéséről még tárgyalnak.

A miniszter hangsúlyozta: nemcsak Magyarország gondolja úgy, hogy fegyverkezni kell, hanem a NATO is, de a nemzeti érdek az elsődleges. Mint azt korábban a Magyar Nemzet megírta, ezzel a lépéssel hazánk felújítja és modernizálja légvédelmi képességeit, valamint lehetővé teszi az áttérést az örökölt, jelenlegi szovjet rendszerről. Ezen kívül Magyarország kötelezettséget vállal arra, hogy a Külföldi katonai értékesítési programon keresztül azon dolgozik az Egyesült Államokkal, hogy beszerezze az amerikai Raytheon Technologies cég által gyártott AMRAAM (Fejlett Középhatótávolságú Levegő-Levegő) rakétákat.

Az ügylet külföldi katonai értékesítési és közvetlen kereskedelmi értékesítési elemei együttesen mintegy egymilliárd dolláros befektetést jelentenek Magyarország biztonságának jövőjébe. Benkő Tibor elmondta, a magyar kormány látja, hogy a béke, amiben élünk, rendkívül sérülékeny, nemcsak a hagyományos, hanem a hibrid hadviselés tekintetében is. Hazánk pedig eltökélt abban, hogy a legkorszerűbb, legmodernebb, leghatékonyabban alkalmazható eszközöket szerezze be – nyomatékosította. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: a cél, hogy olyan képességet teremtsenek, amely a magyar emberek védelmét, az egész ország érdekét szolgálja. A tárcavezető hozzátette: a légvédelmi rendszer elsődleges célja az elrettentés, a biztonság erősítése, de a katonák kiképzését is segíti majd.

MTI