Életmentő oltás: a fiúkról sem lenne szabadna megfeledkezni

2020. augusztus 17. 15:47

Az MTA rendes tagja szerint a fiúk HPV-oltása is megkezdődhetne szeptembertől az iskolákban, az ezt lehetővé tévő kormányhatározat – benne a HPV elleni védőoltás kiterjesztésével – már áprilisban megjelent. Az akadémikus a HPV okozta daganatok megelőzésével foglalkozó szakmai kerekasztal koordinátoraként adott interjút. Schaff Zsuzsa az mta.hu-nak emlékeztetett, a Covid-19-, azaz a SARS-CoV-2-járvány az elmúlt hónapokban nagyon súlyos egészségügyi és gazdasági problémákat okozott világszerte. Érthető módon a járvány alapvetően meghatározta az egészségügy és a gazdaság erőforrásainak felhasználását, gyakran háttérbe szorítva egyéb – legalább ilyen fontos – egészségügyi tevékenységeket. A Covid-19 kapcsán is kiderült azonban, hogy a vírusfertőzésekkel szemben a megelőzéssel lehet a legeredményesebben védekezni, a már kialakult fertőzés, betegség gyógyítása nehezebb feladat.

Kiemelte: míg az elmúlt évszázadot a baktériumok elleni sikeres és kevésbé sikeres védekezés uralta, a 21. század egyik kiemelkedő fontosságú kihívása a vírusfertőzések és az általuk okozott megbetegedések legyőzése. A vírusok egy része „látványosabb”, heveny, sajnálatosan nemritkán halálos fertőzést okozhat, azonban több vírus „alattomosan”, lassan, szinte észrevétlenül okoz fertőzést, és vezet súlyos, gyakran halálos megbetegedéshez. Utóbbiak sajátos csoportját alkotják az onkogén, azaz daganatkeltő vírusok. Sokak számára ismertek a májgyulladást, hepatitiszt előidéző vírusok, közülük a B (HBV) és a C vírus (HCV), melyek májrákot is okozhatnak.

A HBV-fertőzés ellen vakcinációval, a HCV ellen szűréssel és ún. direkt ható antivirális szerekkel való kezeléssel védekezhetünk – magyarázta. A fiúk esetében is indokolt Gyakoriságában az előbbit is meghaladó vírusfertőzés következménye a humán papillomavírus (HPV) okozta méhnyakrák. A citológiai vizsgálattal történő méhnyakrákszűrés nagymértékben csökkentette a betegség előfordulását, azonban az áttörést a HPV elleni vakcina népességi szintű alkalmazása jelentette. A másik lényeges fordulat a HPV-fertőzésekkel kapcsolatban annak a felismerése volt, hogy a vírus nemcsak méhnyakrákot okozhat, hanem fej-nyaki és a végbélnyílás körüli rákokat is, sőt újszülöttek is fertőződhetnek, és nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is érintheti.

