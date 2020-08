Először beszélt a belarusz helyzetről Donald Trump

2020. augusztus 17. 18:32

„Szörnyűnek” nevezte hétfőn a belarusz helyzetet az amerikai elnök, Donald Trump egy újságírói kérdésre válaszolva. Az elnök most először tért ki a kelet-európai országban múlt vasárnap óta zajló eseményekre.

– Szörnyű. Ez egy szörnyűséges helyzet Belaruszban. Nagyon szorosan fogjuk figyelemmel kísérni az ottani eseményeket – idézte Trump-ot a Reuters hírügynökség.

Az amerikai külügyminiszter, Mike Pompeo korábban már felvetette az Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökkel szembeni szankciók lehetőségét. Pompeo a múlt héten Prágában és Varsóban tett látogatást, ahol azt nyilatkozta, hogy Washington szorosan együttműködik az Európai Unióval Belarusz ügyében, és mindent megtesz azért, hogy segítse a belarusz lakosságot a szuverenitás és szabadság elérésében.

Az amerikai médiumok viszonylag nagy terjedelemben számoltak be az eseményekről. Hétfői számában a három legtekintélyesebb amerikai napilap – a The Wall Street Journal, a The Washington Post és a The New York Times – címoldalán közölt fotót a minszki tüntetésekről, és mind a három újság belső oldalain riportokban számolt be a fejleményekről. Moszkvából keltezett tudósításában a The Wall Street Journal szerint Lukasenka „a saját képére formálta Belaruszt”. A The Washington Post, amely Minszkből küldött tudósítást, azt emelte ki, hogy a szorongatott helyzetben lévő Lukasenka Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fordult segítségért. A The New York Times – beszámolva a több tízezres tüntetésekről – leszögezte, hogy „Belarusz erős embere egyre jobban elszigetelődik”.

