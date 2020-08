Menesztette edzőjét a Barcelona

2020. augusztus 17. 21:36

Hivatalossá vált, hogy az FC Barcelona meneszti Quique Setien vezetőedzőt.

A katalán klub tájékoztatása szerint az új trénert a következő napokban jelentik be, és jelentős átalakítások várhatók az első csapatnál. Olasz és spanyol sajtóértesülések szerint Sétien utódja a holland Ronald Koeman, a klub korábbi legendás védője lesz.

Josep Maria Bartomeu klubelnök már egy vasárnapi rádióinterjúban, egy nappal az elnökség rendkívüli ülése előtt bejelentette Setien menesztését.

A 61 éves Quique Setien januárban Ernesto Valverdét váltotta a kispadon, irányításával azonban a gárda csak második lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig péntek este megsemmisítő, 8–2-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől, ekkora pofont 1946 óta nem kapott az együttes. Setien összességében 25 mérkőzésen (19 bajnoki, 3-3 BL- és Király Kupa-meccss) irányította a katalán sztárcsapatot, 16 győzelem mellett 4 döntetlen és 5 vereség a mérlege.

Ronald Koeman játékosként 1989 és 1995 között erősítette a Barcelonát, amellyel a spanyol bajnokságot négy, a Király Kupát, a BEK-et és az európai Szuperkupát pedig egy-egy alkalommal nyerte meg. A klubhoz 1998-ben másodedzőként tért vissza, és 2000-ig töltötte be ezt a posztot. Azóta a többi között az Ajax, a Benfica, a PSV Eindhoven, a Valencia, a Feyenoord, a Southampton és az Everton együttesét is irányította. Jelenleg a holland válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedik, ezért az FC Barcelonának ki kell őt vásárolnia a szerződéséből.

A klub hétfőn azt is bejelentette, hogy március 15-én rendezik az elnökválasztást.

