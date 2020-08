Siófok önkormányzata nem tudja, ki szervez tűzijátékot

2020. augusztus 17. 23:56

Az államalapítás alkalmából augusztus 20-án tűzijáték lesz a Siófokhoz tartozó sóstói szabad strandon. De hogy ki szervezi azt, a helyhatóság nem tudta megmondani.

A Magyar Nemzet felkereste a helyi önkormányzatot, hogy a mindenki által szabadon látogatható eseményen hogyan tudják biztosítani a törvényben szabályzott ötszáz fő alatti létszámot. A helyhatóság azt közölte: a koronavírus-járvány miatt idén nem tartják meg a hagyományos hajóállomásra tervezett eseményt. Arra viszont nem tudtak válaszolni, hogy a Siófokhoz tartozó Sóstói szabad strandon kinek a szervezésében valósul meg mégis az ünnepi tűzijáték. Az ügy érdekessége, hogy a rendezvény a város honlapján is szerepel az önkormányzati programok között.

Siófok Város Önkormányzata nem szervez tűzijátékot, sem nyilvános augusztus 20-i ünnepséget, ahogy a város honlapján kommunikáljuk is folyamatosan – mondta lapunk megkeresésére Illés Virág, a város kommunikációs és turisztikai referense. A Magyar Nemzet a hivatal sajtóosztálynál arról érdeklődött, hogy miként tudják garantálni az ötszáz fő alatti létszámot a szabadon látogatható ünnepi eseményen, ugyanis az önkormányzat honlapja szerint is megrendezik az ünnepi tűzijátékot Siófok-Sóstó szabad strandján, ami szerepel a város ünnepi programjai között is. Lapunk visszakérdezett a hivatalnál, ha az önkormányzat nem, akkor meg tudják-e mondani, hogy ki a szervezője a sóstói tűzijátéknak. A válaszuk annyi volt: sajnos nem.

Ezek szerint az önkormányzat – közlésük szerint – nem tudja, hogy a hivatalos ünnepi programjukban is szereplő tűzijátékon ki lövi fel a rakétákat az önkormányzat tulajdonában lévő cég, a Balaton-parti Kft. strandján. A Kft. kezelésében van Siófok összes szabad strandja, a közterület-használati engedélyt az önkormányzati cégnek kell engedélyeznie.

Magyarország Kormánya még júliusban azt a döntés hozta, hogy lemondja a Szent István-nap köré szervezett összes állami ünnepséget és programsorozatot a koronavírus-járvány miatt, majd később úgy határoztak: hatályban tartják azt a rendelkezést, amely szerint ötszáz fő felett nem lehet tömegrendezvényeket tartani.

magyarnemzet.hu