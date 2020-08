Kövér: a cél az volt, hogy halálra ítéljenek bennünket

2020. augusztus 18. 10:22

Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz év teljesítményének köszönhetően, és ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy "a jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására" - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedd reggel.

A házelnök hangsúlyozta, azért kezdeményezték 2020 nemzeti összetartozás évévé nyilvánítását, hogy ne csupán arra emlékezzen az ország, milyen tragédia történt vele Trianonban, hanem azt is ünnepelje meg, hogy e tragédia ellenére is túlélte az elmúlt száz esztendőt.

"Noha Trianonban a szerződést megfogalmazóknak a - talán nem is nagyon titkolt - szándékuk az volt, hogy halálra ítéljenek bennünket, úgy is, mint országot, államot, úgy is, mint nemzetet eltöröljenek a föld színéről" - fogalmazott a fideszes politikus.

Kövér László szólt arról is, a magyar szépirodalom, valamint film- és színházművészet az elmúlt harminc évben nem dolgozta fel széles körben hozzáférhetően a száz évvel ezelőtt történteket.

A parlament elnöke aláhúzta továbbá, a külső nyomás, az identitásukban kárt okozó fenyegetettség, különösen a "migránshullám" volt az, ami újra "összeterelte" a visegrádi országokat. A visegrádi négyek így ismét nemcsak védekező, hanem építő jellegű, kooperáló együttműködést alkotnak, amely a jövőben még tágabb közép-európai együttműködés alapjává válhat - tette hozzá.

MTI