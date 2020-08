A liberálisok vagy Magyarország egyeteme az SZFE?!

2020. augusztus 18. 19:20

– Azt mondják, hogy ide jönnek ezek a mi egyetemünkre… de bocsánat, ki mondta azt, hogy ez a ti egyetemetek? Ez tudtommal Magyarország egyeteme, melynek ki vannak nevezve a vezetői, mandátumuk ugyanúgy lejár, mint az enyém. Azt vagy megújítják, vagy nem. Nagyfokú változás kell a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, hisz egyáltalán nem mindegy, hogy milyen tudással kerülnek ki onnan a diákok. Jelenleg elszomorító a helyzet. Szerintem egy színész nem csak alternatív színházi előadásokat kell hogy játsszon, ahol összevissza beszél, a földön reggelizik, satöbbi. A képzésben nagyon sok hibát láttam, általánosan kell tudni színészkedni, jelenleg a liberalizmus uralja a terepet – mondta lapunknak Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója.

A direktor szerint ez a kérdés a jelenlegi médiahisztéria ellenére nem most kerül napirendre, hisz ez mindig is probléma volt. – Már a mi időnkben is, de akkor még tartotta valamihez magát a főiskola. Amikor a mai értelemben vett liberalizmus átvette az uralmat az intézményben, én már Szolnokon voltam. Kiváló színészeink vannak itt, köztük olyanok is, akik nem végeztek főiskolát, de a pályán maradtak, mert jók. Felajánlottuk nekik, hogy ha kedvük lenne egy újabb megmérettetésre és tanulásra, akkor kifizetjük nekik a tanulmányaikat, ha el szeretnék végezni az egyetemet. Elmentem a vizsgaelőadásukat megnézni, és áldatlan állapotokat láttam. A gyakorló színészeinkkel kapcsolatban az volt a legnagyobb fájdalmam, hogy láttam rajtuk: megzavarodva tértek vissza. Szolnokon boldogan, szabadon színészkedtek, de ott olyanokat hallottak, olyan dolgokkal tömhették a fejüket, amik megzavarták a gondolkodásukat – fejtette ki Balázs Péter igazgató.

A témában további cikket is olvashat:

Megosztja a baloldali színészeket Gyurcsány fenyegetőzése

„A bolsevikok nem versenyezni szeretnek, hanem ülni a zsűriben”

magyarnemzet.hu