Gyopáros: egyházközségek nélkül nincs közösségi élet a falvakban

2020. augusztus 18. 20:31

Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos (b), Manninger Jenő, Keszthely és térsége fideszes országgyűlési képviselője (b2), Gál Lajos polgármester (j2) és Deák Ákos plébános (j) beszélget a polgármesteri hivatal előtt Gyenesdiáson, a Magyar Falu Program támogatásával megvalósuló fejlesztéseket ismertető sajtótájékoztató előtt 2020. augusztus 18-án. MTI/Varga György

A Magyar falu program (MFP) pályázatain eddig 800 egyházközség 12 milliárd forint támogatásban részesült, amelyből közösségi tereket tudnak kialakítani - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden Gyenesdiáson.

Gyopáros Alpár a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: egyházközségek nélkül nincs közösségi élet a magyar falvakban, márpedig a fiatalok körében végzett felmérés szerint a közösségi élet az egyik legfontosabb tényező, ami a helyben maradáshoz szükséges.

A fiatalok életkörülményeinek és lehetőségeinek további javulásáért ugyancsak fontos, hogy legyenek óvodák, ezek fejlesztésére az elmúlt másfél évben 10 milliárd forintot fordítottak 1400 helyszínen - közölte a kormánybiztos.

Ezzel szemben 2010-ig az előző kormányok csaknem 4000 gyermekintézményt szüntettek meg - tette hozzá. Az intézménybezárási hullám után ma "sokkal kellemesebb probléma", hogy új óvodai csoportszobákat, iskolai tantermeket, bölcsődéket kell építeni - fogalmazott.

Gyopáros Alpár az MTI-nek azt mondta, hogy Zala, az ország egyik leginkább aprófalvas megyéje az egyik nagy nyertese a MFP pályázatainak. A múlt évben 267 pályázattal több mint hárommilliárd forint támogatást nyertek, idén - miközben a pályázatok kevesebb mint felénél volt még csak eredményhirdetés - már másfél milliárd forinthoz jutottak a zalai falvak, év végéig pedig a tavalyi hárommilliárdot is meghaladja majd az elnyert támogatási összeg - ismertette.

Manninger Jenő (Fidesz), a kelet-zalai térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a csaknem 100 településből álló körzetben 82 falu 202 pályázata lett eredményes. Számos olyan fejlesztés indulhat el, amelyekre korábban nem volt európai uniós forrás, így óvodaudvarok, temetők, helyi utak újulhatnak meg, amelyek a helyben élők boldogulását, a gyermekek létszámának gyarapodását is elősegíti.

Gál Lajos (független) Gyenesdiás polgármestere kifejtette: a MFP nyertes pályázatával a római katolikus plébánia 32,5 millió forinthoz jutott egy közösségi tér kialakítására. A település óvodájának udvarát és játékeszközeit csaknem hárommillió forintból fejleszthették, és ötmillió forintot nyertek a most épülő egészségház eszközeinek beszerzésére. Hozzátette, hogy a csaknem 4100 lélekszámú nagyközség lakóinak száma nyaranta eléri a 10-12 ezret, ezért is szükség van a település 43 kilométeres úthálózatának javítására, de új temető kialakítására is, amelyekre ugyancsak pályázati forrást kívánnak szerezni.

A Magyar Falu Program támogatásával megújult óvoda játszóudvara Gyenesdiáson 2020. augusztus 18-án. MTI/Varga György

MTI