Elhunyt Ben Cross, a Tűzszekerek sztárja

2020. augusztus 19. 10:22

Credit: Kobal Collection - Rex Features

Rövid betegség után 72 évesen elhunyt Ben Cross, a négy Oscar-díjat nyert Tűzszekerek sztárja Bécsben.

A színész lánya Facebook-oldalán közölte, hogy apja egy ideje beteg volt, de állapotában csak az elmúlt hetekben következett be drámai romlás - írja a BBC.com.

Cross képviselőjének közlése szerint a színész nemrég fejezte be a The Devil's Light című horror forgatását, és még idén megjelenik a Last Letter From Your Lover című romantikus dráma, melyben főszerepet játszott.

Harry Bernard Cross Londonban született, tanulmányait a Royal Academy of Dramatic Artban (RADA), a világ egyik leghíresebb és London egyik legrégebbi drámaiskolájában végezte, később azonban a színházról a filmekre váltott.

1977-ben kisebb szerepet kapott A híd túl messze van című filmben, melyben Sean Connery és Michael Caine játszották a főszerepet.

Tagja lett a híres Royal Shakespeare Companynek. Nagy ismertséget szerzett a Chicago című színdarab 1978-as verziójában nyújtott alakításával Billy Flynn szerepében.

Innen egyenes út vezetett a Tűzszekerek című film főszerepéhez. Cross Harold Abrahams zsidó származású futót alakította az igaz történeten alapuló világsikerben.

Fontos szerepei között van Malagant Az első lovagban (1995) és Sarek a 2009-es Star Trek feldolgozásban. 2006-ban Rudolf Hesst alakította a BBC Nürnberg: Nácik a bíróság előtt című dokumentumsorozatában.

Ben Cross és felesége 2012-ben Credit: Getty Images - Getty

MTI