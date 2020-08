Salgótarján - Az ünnep az otthont is jelenti

2020. augusztus 20. 12:34

Augusztus 20., legrégebbi és legfontosabb nemzeti ünnepünk az otthont is jelenti, olyan földrajzi helyet, társadalmat, közösséget, ahol biztonságban érezzük magukat, ahol önmagunk lehetünk, nincs okunk félni egymástól, nincs okunk félni a hatalomtól - mondta ünnepi beszédében csütörtökön Huszár Máté, Salgótarján alpolgármestere.

A salgótarjáni önkormányzat államalapító Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepségén Huszár Máté (Salgótarján, Szeretem! Egyesület - DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Tarjáni Városlakó Egyesület) kifejtette: az ünnep a hazát, a nemzetet, az összetartozást, az egységet, a felelősséget is jelenti.

Úgy alakult történelmünk során, hogy nemzeti ünnepeink többsége keserédes, vagy határozottan tragikus, szomorú; augusztus 20-a azonban más. Ez talán a legtisztább, legelemibb ünnepünk, az a nap, amikor mindannyian egyszerre sóhajtunk büszke magyarságot, hiszen sok-sok évszázaddal ezelőtt e napon váltunk otthonná, hazává, nemzetté - fogalmazott.

Az alpolgármester úgy fogalmazott: augusztus 20. az egységünk ünnepe is, "mert mindnyájan ugyanazért, a Földünk eme kis szegletéért dolgozunk. Még ha nem is értünk mindenben egyet, még ha máshogyan is látjuk a világot, és nem jobban vagy rosszabbul; még ha másban is hiszünk, különböző elveket vallunk, végül mégis ugyanazt szeretnénk: boldogulni és boldognak lenni szűkebb környezetünkben, gyarapítva ezzel a nagy közöst, segítve Magyarország előrehaladását" - tette hozzá.

Huszár Máté megemlítette, augusztus 20. sok mást is jelent - munkaszüneti napot, programokat, koncerteket, tűzijátékot -, és ez az év ebben a tekintetben is rendkívüli, "de bárhogy is alakul, e napon érezhetjük igazán, hogy összetartozunk".

Felidézte, hogy eleinte augusztus 15-én, István király halála napján emlékeztek meg az államalapítóról, majd Szent László rendeletére tették át a megemlékezéseket augusztus 20-ára, mert László ezen a napon nyilváníttatta szentté első királyunkat. Szent István napját Mária Terézia tette nemzeti ünneppé.

Az alpolgármester beszéde végén Petőfi Sándort idézte - "Van-e szebb lánc a világon,/ Mint mely minket összefűz?/ Bűvös karikába gyüjte/ Minket a szent honfitűz". -, majd beszédét így zárta: boldog születésnapot, Magyarország!

A Szent István téren tartott városi ünnepség egyházi imákkal kezdődött, a műsorban a Zenthe Ferenc Színház művészei és a Nógrád Táncegyüttes tagjai léptek fel.

Idén a koronavírus miatti helyzetre tekintettel az új kenyér szentelése is az önkormányzati ünnepségen történt.

