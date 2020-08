Négy őszi hétvégén rendezik meg a kapolcsi Völgyhétvégéket

2020. augusztus 20. 13:58

Szeptember elejétől négy őszi hétvégén rendezik meg a kapolcsi Völgyhétvégéket, a programsorozat koncertjein, kiállításain, előadásain, filmvetítésein, beszélgetésein a részvételt összesen ötszáz főben maximalizálják, egy-egy hétvégére megnyitnak a Művészetek Völgye kedvenc udvarai is - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Szeptember 3-án, a fesztivál első napján hivatalosan is megnyílik Kapolcs új főtere, ami egyúttal új fesztiválhelyszín is lesz az őszi eseménysorozat alatt. Itt lép fel többek között az Erik Sumo Band, a Csík Zenekar, a Kiscsillag, Hobo, az Anna and the Barbies, a 30Y és az Ivan and the Parazol. A Főtér színpadán mutatkoznak be először a Némafilmhez filmzenét pályázat nyertesei, akik saját szerzeményüket adják elő élőben a Nemzeti Filmintézet két némafilmjének zenei aláfestéseként - olvasható a közleményben.

Mint írják, kiállításokkal, társasjátékokkal és a Filmarchívum filmjeivel várja a látogatókat a MűvészVölgy Kúria névre keresztelt, felújított kapolcsi Kastély. A főtéri események mellett egy-egy hétvégére programot hoznak Kapolcsra a Művészetek Völgye udvarai is. Kedvenc előadóit hívja meg Harcsa Veronika, impró színházzal készül a Momentán Társulat, fiatal tehetségeket mutat be a Hangfoglaló Udvar, az önkifejezés új művészeti formáival ismerteti meg a közönséget a MANK Artporta. A népzene és a hagyományőrzés iránt érdeklődőket a Hagyományok Háza Folkudvara és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Muharay Udvara várja. A koncertek előtt érdekes beszélgetésekbe lehet bekapcsolódni, szó lesz többek között a klímaváltozásról, a vírushelyzetről, az átrajzolódó turizmusról és, a nagyvárosok jövőjéről is.

"A Völgyhétvégéket azoknak ajánljuk, akik szívesen töltik a hétvégéjüket a természetben és szeretnek aktívan részt venni beszélgetéseken, előadásokon, művészeti workshopokon, elmerülni egy kiállítás képeiben, kikapcsolódni egy koncerten vagy filmvetítésen. Más lesz az őszi program, mint a Művészetek Völgye, jóval kisebb léptékű mini fesztiválokat tervezünk, betartva a járványügyi előírásokat" - idézi a közlemény Oszkó-Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatóját.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a környék természeti szépségeit bemutató kirándulásokat szervez. Az Aktív Magyarország és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány támogatásával további kikapcsolódási lehetőségek valósulnak meg. Minden nap két kerékpártúra indul, amelyeken az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő e-bike-okat tesztelhetik az érdeklődők és a Völgyhétvégéken debütál a Digitális Vándor túra applikáció is.

A járványügyi korlátozások miatt a fesztiválon minden helyszín kizárólag jeggyel látogatható, a létszám pedig napi ötszáz főben lesz maximalizálva. Bővebb információk a www.muveszetekvolgye.hu weboldalon találhatók - áll az összegzésben.

MTI