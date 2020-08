Orbán Viktor fiát is tisztté avatták augusztus 20-án

2020. augusztus 21. 11:29

A miniszterelnök fia is letette a tiszti esküt a Kossuth téren: a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videón látszik (a 15. másodpercnél), hogy fia, Orbán Gáspár is letette a tiszti esküt a fővárosi Kossuth téren rendezett tisztavatáson, augusztus 20-án, csütörtökön.

A Magyar Honvédség történetében a tisztavatás mindig kiemelkedő jelentőségűnek számított. A tisztavatás megvalósítási formái és a végrehajtás helyszínei változtak a történelem során, de a ceremónia ünnepélyessége változatlan maradt.

A Szolnok TV tavaly június 7-én számolt be arról, hogy 22 katona, köztük Orbán Gáspár is letette a katonai esküt a megyeszékhelyen, miután elvégezték a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképző századának kiképző tanfolyamát. A tudósítás szerint a 22 honvéd kemény, különleges kiképzésen vett részt. A testnevelés mellett többek között tanítottak nekik katonai közelharcot, tájékozódást, valamint határvédelmi gyakorlat is szerepelt a programban, hiszen az illegális bevándorlás megállítása most ez egyik legfontosabb feladat.

888.hu