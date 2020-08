Bajnokok Ligája - A Bayern hatodszor, a PSG először nyerhet

2020. augusztus 21. 11:43

A Bayern München hatodik, míg a Paris Saint-Germain fennállása első sikerét érheti el a labdarúgó Bajnokok Ligája vasárnapi lisszaboni fináléjában.

Mindkét együttes remek formában várja az összecsapást: a PSG februárban a Dortmundtól kapott ki legutóbb, azóta 12 találkozót - közte 8 tétmérkőzést - vívott meg hibátlanul. Még régebbre nyúlik a bajorok veretlenségi szériája: a Bayern tétmérkőzésen decemberben maradt legutóbb pont nélkül, azóta 29 találkozóból egy döntetlen mellett 28-at megnyert. Győzelmi sorozata a tétmeccseket figyelembe véve már húsznál jár, és a BL-idényben is százszázalékos.



A Bayern messze kiemelkedik a BL-mezőnyből a kidolgozott helyzeteket tekintve: 226 lehetősége volt eddig az idényben, ezek 19 százalékával élt is (42 találat), így kiváló, 4,2 szerzett gól/meccses mutatóval rendelkezik.

A Bayern csatára, Lewandowski gólt fejel a Lyonnak - nytimes.com/Franck Fife

Ellenfele azonban még hatékonyabb: a PSG 118 kísérletéből 25 gólt ért el (21 százalék), emellett kiválóan is védekezik a kupaidényben, tíz találkozón mindössze 4 gólt kapott az együttes. Szüksége is lesz a szervezett hátsó alakzatra a francia gárdának: a Cristiano Ronaldo 17 gólos BL-rekordjára hajtó, a gólkirályi címet 15 eddigi találatával bizonyosan megszerző Robert Lewandowski mellett a 9 alkalommal betaláló Serge Gnabry is remek formát mutat a Münchenben. A Paris Saint-Germain támadószekciójának szupersztárjai közül Kylian Mbappé és Mauro Icardi is 5-5 idénybeli BL-gólnál jár.



Második alkalommal fordul elő, hogy két német edző irányította klub játssza a finálét: a Münchent Hans-Dieter Flick, a PSG-t Thomas Tuchel vezeti, utóbbi munkáját Lőw Zsolt segíti másodedzőként.

Lőw - wikipedia



Tuchel az európai szövetség (UEFA) honlapjának úgy fogalmazott, számos nehezen leírható érzés kavarog benne a kimerültségtől a boldogságig.



"Koncentráltnak kell maradnunk, az utazás még nem ért véget. Nyugodtak, lazák akarunk lenni, úgy szeretnénk készülni a döntőre, mint bármely más találkozóra. A mérkőzés egyedi, de nem kell túltöltenünk videókkal, beszédekkel, többletmotivációval" - fejtette ki Tuchel.



Flick a PSG-t nagyszerű csapatként jellemezte, amely saját játékát játszva jutott el a négy közé, majd harcolta ki a fináléba kerülést.



"Készülünk belőlük, tudjuk, hogy gyors játékosaik vannak, így oda fogunk figyelni a védelmünk megszervezésére. Ugyanakkor nem felejtjük, hogy legnagyobb erősségünk az, hogy nyomás alá helyezzük az ellenfelünket" - szögezte le a Bayern trénere.



A Paris Saint-Germain a Francia Kupa és ligakupa, valamint a - pandémia miatt idő előtt lezárt - bajnokság megnyerése után idénybeli negyedik trófeájának megszerzésére készül, míg a Bayern triplázásért harcol a bajnoki salátástál és a kupasiker begyűjtését követően. A münchenieknek 2013-ban egyszer már összejött a triplázás. Érdekesség, hogy a bajorok kölcsönjátékosa, Álvaro Odriozola negyedik elsőségét ünnepelheti a szezonban, a spanyol védő ugyanis a Real Madriddal nyert spanyol szuperkupát is.



A PSG először lesz a BL-finálé szereplője, korábban a négy közé jutás jelentette a legjobb teljesítményt. A párizsi gárda ötödik francia csapatként került a legrangosabb kupasorozat döntőjébe a Reims (1956, 1959), a Saint-Étienne (1976), az Oympique Marseille (1991, 1993) és az AS Monaco (2004) után, a trófeát közülük csak a Marseille-nek sikerült elhódítania 1993-ban.



A Bayern ötször (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) diadalmaskodott a BEK-, illetve BL-sorozatban, és ötször vesztett döntőt (1982, 1987, 1999, 2010, 2012). Sikerével beérné az örökrangsor harmadik helyén a tavaly győztes Liverpoolt.



A két együttes eddig nyolc tétmérkőzést vívott egymással, mindet a BL csoportkörében: ezekből ötöt a párizsi, hármat a müncheni alakulat nyert. Legutóbb 2018-ban egy barátságos összecsapáson találkoztak, akkor 3-1-es bajor siker született.



A kezdőcsapat összeállítását eltiltás nem, sérülés viszont mindkét oldalon befolyásolhatja: a Bayernben izomproblémák miatt Jérome Boateng szereplése kérdéses a védelem tengelyében, míg a francia együttesben az elődöntőt combsérülés miatt kihagyó kapus, az eddig 81 százalékos hatékonysággal védő Keylor Navas játéka bizonytalan, akárcsak a hosszabb ideje maródi védő, Layvin Kurzawa pályára lépése.



A finálé 21 órakor kezdődik az Estádio da Luzban Daniele Orsato sípjelére. Az olasz bíró 31. BL-mérkőzését vezeti, és első alkalommal dirigál európai kupadöntőt.

A várható kezdőcsapatok:



Paris Saint-Germain:



Navas - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di María, Mbappé, Neymar

Bayern München:



Neuer - Kimmich, Süle, Alaba, Davies - Goretzka, T. Alcántara - Coutinho, Müller, Gnabry - Lewandowski

MTI