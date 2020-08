Nem adja ki a BKK a Lánchíd állapotáról szóló anyagot

2020. augusztus 21. 13:46

A BKK megbízásából júniusban vizsgálták utoljára részletesen a Lánchidat, a Budapest Közút pedig augusztus elején mérette fel legutóbb a műemlék állapotát – tudta meg lapunk a munkával megbízott Főmtervtől. Kíváncsiak voltunk a szemlékről szóló jelentésre, ám azt többszöri kérésre sem kaptuk meg sem a BKK-tól, sem a Közúttól.

Kisebb betondarabok hullhatnak le a Lánchídról – amik pedig esetlegesen kárt is okozhatnak egy alsó rakparton éppen áthaladó gépjárműben vagy úszó járműben a Dunán –, a szegélyek állapota romlik, a burkolat több helyen beszakadt, az egyik hossztartó 80 százalékban tönkrement, elrozsdásodott. Íme néhány megállapítás a hídszemlét követő 2020 áprilisi vizsgálati jelentésből, amiről lapunk is beszámolt. A sajtóban idézett 9. számú, áprilisi vizsgálati jelentés óta azonban eltelt négy hónap, ami idő alatt tovább romolhatott a műemlék állapota. Ez pedig nem puszta feltételezés, hiszen az áprilisi hídállapotot felvázoló jegyzőkönyv is rögzíti, hogy „a korábbiakban már megfogalmazott aggodalmak az idő előrehaladtával súlyosbodnak, de továbbra sem lehetséges előre megmondani, hogy mikor, hol következik be esetlegesen bármilyen nem várt esemény a hídszerkezetben”.

"Szemrevételezéses"...

Kíváncsiak voltunk a híd mostani állapotára, ezért megkerestük a hídszemléket végző Főmtervet.

„2020 júniusában történt az utolsó részletes vizsgálat a BKK megbízásából” - mondta lapunknak a mérnöki tervező és tanácsadó cég elnök-vezérigazgatója, Keszthelyi Tibor. Mint hozzátette, bár a júniusi vizsgálatot követő jelentésben „nincs titok”, a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) kötött szerződésük értelmében a Főmterv nem adhatja ki senkinek, csak ha erre utasítást kap a BKK-tól. Megkerestük hát több nappal ezelőtt a BKK sajtóosztályát, hogy küldjék meg szerkesztőségünknek az utolsó részletes hídszemléről szóló teljes vizsgálati jelentést. Mivel választ nem jött, így telefonon érdeklődtünk, hogy mikor kapjuk meg a dokumentációt. A sajtóosztály munkatársa elmondta, a Mandiner kérése a jogi osztályon van, és két nappal ezelőttre ígért választ. Ám a dokumentációt azóta se juttatták el a Mandinernek.

A Lánchíd üzemeltetője, a Budapest Közút Zrt. (BK) megrendelésére 2018 júliusa óta kéthavonta készül úgynevezett „szemrevételezéses vizsgálat” a műemlék állapotáról. Ezeket a vizsgálatokat is a Főterm végzi az MsC-vel közösen. Mint lapunknak a Főmterv elnök-vezérigazgatója elmondta, ezek alapján dönt a Budapest Közút az esetleges kisebb, azonnali beavatkozást igénylő munkákról a forgalombiztonság fenntartásának érdekében. Keszthelyi Tibor azt is elárulta, az utolsó jelentés augusztus elején készült, ám harmadik fél csak a Budapest Közút utasítására kaphatja meg.

Első körben azzal kerestük meg a BK-t, hogy összesen hány alkalommal vizsgálták a Lánchíd állapotát idén, és mikor volt a legutolsó vizsgálat. Kértük továbbá, hogy az erről szóló dokumentumot küldjék el a Mandinernek. A sajtóosztály munkatársa telefonon arról tájékoztatott minket, hogy a kérdésben a BKK kommunikál. Több nappal ezelőtt ezügyben is megkerestük a BKK-t, kértük, juttassák el az augusztusi szemléről készült dokumentációt. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a legutóbbi szemrevételezés alapján hoztak-e döntés (ha igen, mit) az esetleges kisebb, azonnali beavatkozást igénylő munkákról a forgalombiztonság fenntartásának érdekében, ám erre sem kaptunk választ.

Elkaszált közbeszerzési felhívás

A Lánchíddal kapcsolatban a Mandiner beszámolt arról, hogy a Közbeszerzési Hatóság megállapította a Lánchíd-tender jogellenességét, miután a főváros mint ajánlatkérő nem tartotta be a referencia-időszakra vonatkozó előírást. A főváros a jogszabályban előírt 8 év helyett 10 éves referencia-időszakot írt volna elő a pályázó cégeknek. Karácsony az ATV műsorában ezt azzal indokolta, hogy ebbe a 10 éves referencia-időszakba így beleesne a Margit híd felújítása is, amely 2012 elején fejeződött be, és amelyet a Közgép konzorciumi vezetése mellett az A-Híd Zrt. és a Strabag közös konzorciuma végzett el. A budapesti városvezetés tehát a Közgép, az A-Híd Zrt. és a Strabag hármas valamelyikének szeretne lehetőséget teremteni a Lánchíd-projekt kapcsán.

Az aligha elképzelhető, hogy a Mészáros Lőrinc üzlettársaként is ismert Szíjj László cégével, a Közgéppel szeretné megnyeretni a projektet a fővárosi önkormányzat. Maradt tehát a forrásaink szerint baloldali kapcsolatokkal rendelkező A-Híd Zrt. és a Demszky-éra alatt magát rommá nyerő Strabag (egy időben úgy is gúnyolták az SZDSZ-t, hogy Strabag Demokraták Szövetsége). A főpolgármester indoklását még azzal is megfejelte, hogy mészároslőrincezésbe kezdett („van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia” – így Karácsony), az volt kivehető a szavaiból, hogy olyan közbeszerzést próbáltak kiírni, amelyen Mészáros Lőrinc cégeinek kevesebb az esélye nyerni, de „ezzel együtt is a munkát el kell végezni, ha ezek a cégek vannak, akkor ezek tudnak pályázni, a Lánchidat meg kell újítanunk” – tette hozzá beletörődően.

Tüttő az A-híd rendezvényén

A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy Tüttő Kata (MSZP) a főpolgármester-helyettesi kinevezése után alig két héttel az A-híd nevű építőcég rendezvényén tűnt fel. Ezt a vállalat honlapján található fotógaléria képei is tanúsítják.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy több napig nem lehetett megtekinteni a Lánchíd felújításával kapcsolatos olyan nyilvános adatokat, mint a tenderanyagok, engedélyek, mivel nem működött a Lánchíd-projekt aloldala. Ez pedig különösen annak fényében érdekes, hogy Karácsony Gergely főpolgármester programjának kiemelt része volt az átlátható városvezetés. Főpolgármesteri-jelölti programjában fogalmazott: „amikor fellépünk a korrupció ellen, egyúttal példát is mutatunk: másként, átláthatóan is lehet városokat vezetni”.

Konopás Noémi

