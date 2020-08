Törökország 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt

2020. augusztus 21. 16:15

A török Fatih fúróhajó 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken az isztambuli Dolmabahce palotából közvetített televíziós beszédében.

A Fatih - balkaneu.com

Erdogan jelezte: Ankarának az a célja, hogy 2023-ban - a Török Köztársaság kikiáltásának 100. évében - a "nemzet szolgálatába" állítsák a fekete-tengeri földgázt.



A Fatih hajó július 20-án kezdte meg próbafúrásait a Fekete-tenger Tuna-1 megjelöléssel ellátott övezetében, amely mintegy 150 kilométerre északnyugatra található a török Zonguldak városától. A térséget Sakarya gázmezőnek nevezték el - közölte Erdogan, hangsúlyozva: a rendelkezésre álló adatok alapján nagyon valószínű, hogy még több gázra bukkannak a területen.



A török államfő aláhúzta: azonnal hozzálátnak a gázmező feltárásához, majd kidolgozzák és végrehajtják a kitermelési tervet.



Erdogan kiemelte: országa, amely éveken át gondokkal küzdött a külső energiafüggőség miatt, mostantól nagyobb biztonsággal tekint a jövőbe. Nyomatékosította: eltökéltek abban, hogy gyökerestől oldják meg az "energiakérdést". "Addig nincs megállás és pihenés, amíg Törökország tisztán energiaexportőrré nem válik" - fogalmazott.



A felfedezés elősegítheti Törökország földgázfüggőségének csökkenését Oroszországtól, Irántól és Azerbajdzsántól. Törökország 2018-ban 49,3 milliárd, 2019-ben pedig 44,9 milliárd köbméter gázt használt fel, tehát a most bejelentett mennyiség az ország nagyjából hétéves gázszükségletét fedezi.



A török elnök pénteki beszédében arra szintén rámutatott, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjéből is hasonló jó hírt várnak, ahol országa ugyancsak próbafúrásokat végez.



Az elmúlt időszak török próbafúrásai a Földközi-tengeren Ciprus és Görögország haragját váltották ki, amelyek szuverenitásuk megsértésének tekintik ezt. Az EU szerint az ottani török kutatások sértik a nemzetközi jogot.



Erdogan pénteki bejelentését követően az euró és a dollár is elkezdett visszaerősödni a lírával szemben. Az euró értéke 8,50 környékéről 8,65-ig, míg a dolláré 7,20-ról 7,34-ig emelkedett a török fizetőeszköz ellenében.

MTI