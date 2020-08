Embercsempészet: Szicília polgármesterei nem engedik kikötni a migránshajót

2020. augusztus 21. 17:00

A szicíliai Trapani város polgármestere után Augusta első embere is megtiltotta a migránsokat szállító Aurelia karanténhajó kikötését, és nemet mondott a migránsok befogadására pénteken, szembeszegülve a kormánnyal.

Cettina Di Pietro, a szicíliai Augusta polgármestere bejelentette, hogy a város lakosainak egészsége védelmében "az Aurelia hajón tartózkodó személyek közül senki nem szállhat partra Augustában, sem a legénység, sem a migránsok közül".



Hozzátette, bejelentése "erős döntésnek" tűnik, de felelősségének tartja, hogy maximális egészségvédelmet nyújtson az Augustában élőknek.



"Egészségügyi vészhelyzetben élünk, nem tehetünk kivételt senkivel" - tette hozzá. Megjegyezte, hogy Augusta az utóbbi években sohasem vonta ki magát a migránsok befogadásának felelőssége alól, "de ez nem azt jelenti, hogy a város mindig feláldozható".



"Augustát védem, ahogyan kollegám Trapaniban tette. Bennünket polgármestereket magunkra hagytak a vészhelyzetben (...), a tartomány és a kormány sem segít, csak egyik helyről a másikra tolja a problémát" - mondta a városvezető.



A hajón 275 tunéziai tartózkodik, akik Lampedusa szigetére érkeztek, majd onnan a hajóra helyezték át őket kéthetes karanténra. A csoportból mintegy húsz ember koronavírus-tesztje lett pozitív. A karantén időszaka lejárt, és a kormány elrendelte a migránsok partra szállását Szicíliában.



A hajót először a szicíliai Trapaniba irányították, de a város polgármestere, Giacomo Trachida nemet mondott a migránsok partra szállására. Kijelentette, a kormány Trapanit "nem teheti Olaszország külvárosává".



Augusta és Trapani polgármestere is a kormányzó Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa.



Az Aurelia és az Azzurra augusztus elejétől karanténhajóként szolgál: az Azzurrán jelenleg 750 ember tartózkodik. Lampedusa polgármestere, Salvatore Martello csütörtökön nyílt levélben kért segítséget Rómától, hangsúlyozva, hogy a karanténhajók ellenére a sziget ismét "megtelt", több mint ezer migráns tolong a kevesebb mint kétszáz fős regisztrációs központban.



Matteo Salvini, az ellenzékbe vonult Liga párt vezetője pénteken szolidaritását fejezte ki a szicíliai polgármesterekkel. A politikus bejelentette, hogy a Liga készen áll feljelentést tenni Giuseppe Conte miniszterelnök és kormánya ellen az illegális bevándorlás pártolása és járványterjesztés miatt. Hasonló kezdeményezést jelentett be Ugo Cappellacci, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) képviselője is, Szardínia volt kormányzója.

MTI