Horvátországban harmadik napja rekordmértékű az új vírusfertőzöttek száma

2020. augusztus 21. 17:45

Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.

Vili Beros - vlada.gov .hr

A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.



A testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 265-tel nőtt és elérte a 7594-et a fertőzöttek száma. Csütörtökön még 255 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be.

Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt. A betegek közül 135-en vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1842, a legmagasabb a járvány kezdete óta.



A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban és Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed és a fiatalok a legfőbb terjesztők.



A válságstáb még a múlt hét pénteken döntött arról, hogy az éjszakai szórakozóhelyek, bárok és kávézók csak éjfélig tarthatnak nyitva és zárt térben nem rendezhetnek bulikat.



Beros elmondta: olyan információkat kaptak, hogy a fiatalok a szórakozóhelyek bezárása után átvonulnak az éttermekbe, ami szerinte nem jó. Sajtóhírek szerint egyes szórakozóhelyek, amelyeknek be kellett zárniuk, hajós partikat szerveznek a tengeren.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: Horvátországban a turizmus az egyik legfontosabb gazdasági ágazat, ezért elsősorban ilyen megfontolásból nyitották meg a határokat.



A vírus nyáron nem annyira fertőző és nem olyan veszélyes, ami abból is látszik, hogy kevés ember van kórházban - hangsúlyozta.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint csütörtökön 38-cal 2574-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Egy új halálesetet történt, a járvány halálos áldozatainak száma így 130-ra emelkedett. A diagnosztizált betegek közül mindössze 18-an vannak kórházban, és senkit nem ápolnak intenzív osztályon. A behurcolt fertőzések többsége Horvátországból származik, és a fiatalok körében terjed.



A szlovén kormány csütörtökön felülbírálta a biztonságos országok listáját, és tíz újabb országot helyzet "vörös listára", köztük három uniós tagállamot: Horvátországot, Máltát és Hollandiát. Ezen országokból érkezők számára két hét karantént rendelt el. A vörös listán egyébként 70 ország szerepel. Magyarország továbbra is zöld jelzésű ország, azaz az onnan érkezők korlátozások nélkül utazhatnak Szlovéniába.



Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, hogy újraindítsa a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.

MTI