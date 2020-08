Niedermüllerék és Soproniék fakivágással formálják a belvárost

2020. augusztus 22. 10:34

Újabb választási ígéretét szegte meg Niedermüller Péter. Annak ellenére, hogy az őszi önkormányzati választások kampányában még egy zöld Erzsébetváros ígéretével bódította a szavazókat, a napokban az utolsó fákat is kivágattatta a Kazinczy utcában.

Polgármesterré választása után a baloldali médiumok hangzatos ígéreteket puffogtattak Niedermüller Péterről, többek között azt, hogy Gyurcsány embere „zöld kerületté teszi Erzsébetvárost”, viszont épp az ellenkezőjét csinálja: egészséges fákat vágatott ki a minap a Kazinczy utcában.

A baloldali városvezetés nehezen magyarázható tettére Virágh Előd hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán: „A hatodik kerületi fairtás után Niedermüllerék is beindultak. Az utolsó Kazinczy utcai fák sem maradhattak. Érthetetlen. Terjedelmes lombkoronájú, nagy árnyékot adó, egészséges fák alatt ücsörögtünk tavaly ősszel a sóletfesztiválon. Ez a baloldali zöldesítő program?” – írta a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati jelöltje, aki több képpel is alátámasztotta Erzsébetváros baloldali vezetésének pusztítását.

Ahogy bejegyzésében Virágh Előd is utalt rá, nemcsak Niedermüllerék kezdtek fakivágásba, hanem Terézvárosban is hasonló a helyzet, ugyanis nemrégiben a momentumos polgármester, Soproni Tamás vezette terézvárosi önkormányzat is közel harminc fát vágatott ki a Benczúr utcában – írja az Origó.hu.

De vannak ám a baloldal számára „létfontosságú ügyek”, amelyben a Soproni és Niedermüller vezette önkormányzatok jeleskednek: ilyen az LMBTQ-közösség érdekérvényesítéséért folytatott lobbitevékenység. Emlékeztetőül: Soproni Tamás egy hete jelentette be, hogy az azonos nemű pároknak is ezentúl jár az ötvenezer forintos, úgynevezett jegyescsomag, de ha ez önmagában nem lett volna elég a jubileumi Pride fesztivál előtti tisztelgésre, a szivárványos zászlót is kihelyezték városháza épületére, amit néhány nappal később az erzsébetvárosi önkormányzat is – Józsefváros, Ferencváros és Újbuda önkormányzata után – hűen követett.

