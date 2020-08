Koronavírus - Újranyitnak a színházak és a mozik Szerbiában

2020. augusztus 22. 11:00

Öt hónap után hétfőn újranyitnak a mozik és a színházak Szerbiában, a kötelező elővigyázatossági intézkedéseket azonban továbbra is be kell tartani. A nyugat-balkáni térség többi országában továbbra is zárva tartanak a kulturális intézmények.

A Nyugat-Balkánon péntekről szombatra 857-tel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 27-tel a halottak száma.

A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 169-cel 30 378-ra, Koszovóban 162-vel 12 168-ra, Észak-Macedóniában 114-gyel 13 308-ra, Bosznia-Hercegovinában 364-gyel 17 393-ra, Montenegróban pedig 48-cal 4277-re nőtt.

A halottak száma Szerbiában hárommal 692-re, Koszovóban tízzel 448-ra, Észak-Macedóniában hárommal 557-re, Bosznia-Hercegovinában tízzel 525-re nőtt, Montenegróban pedig eggyel 82-re nőtt.

MTI