Az idén biztosan bajnok nyeri meg a Bajnokok Ligáját

2020. augusztus 23. 12:53

Nagy nap lesz a vasárnap a Bajnokok Ligája történetében. A név ugyanis megtévesztő, mint tudjuk, ebben a sorozatban nem csak a bajnokok indulhatnak, a topligákból többen is részt vehetnek benne, így aztán bizony előfordul – nem is ritkán –, hogy a BL-t olyan klub nyeri meg, amely hazája bajnokságában még a dobogóra sem fért fel. Ehhez nem is kell messzire menni: tavaly a Premier League-ben a negyedik helyen végzett Liverpool győzte le a Bajnokok Ligája döntőjében az ugyanott bronzérmes Tottenhamet.

Ma azonban ilyen biztos nem fordulhat elő, hiszen a finálé két csapata – a Bayern München és a Paris Saint-Germain – német, illetve francia bajnokként érkezik a nagy meccsre, mint ahogyan bajnokként is kezdte el mindkettő a most véget érő sorozatot. És ez rendkívül ritka, utoljára 22 esztendeje vívtak olyan döntőt ebben a kupában, amelyben mindkét fél bajnokként indult. Akkor, 1998-ban a spanyol Real Madrid 1-0-ra győzte le az olasz Juventust, és azóta hétszer is megtörtént, hogy a finálé egyik csapata sem aranyéremmel a zsebében rajtolt a BL-ben. A Bayern München és a PSG ráadásul most egyeduralkodó a saját országában, az előbbi a bajnoki cím mellé a Német Kupát is begyűjtötte, az utóbbi serleggyűjteménye a 2019–2020-as szezonban a bajnokság, a kupa, a ligakupa és a francia Szuperkupa megnyerésével jött össze.

Ennyi, de csak eddig, hiszen vasárnap este az egyikük még BL-sikerrel is gazdagodik. A Bayern München hatodszor ünnepelhetne ebből az okból – korábban 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 döntőiben diadalmaskodott a BEK-, illetve BL-sorozatban –, a Paris Saint-Germain viszont először emelhetné magasba a trófeát, korábban a négy közé jutás jelentette a legjobb eredményét. Ebben tehát különböznek, abban viszont megegyeznek, hogy mindkét együttes kispadján német szakember ül. A franciákat irányító Thomas Tuchel – akinek a másodedzője a magyar Lőw Zsolt – így nyilatkozott az UEFA honlapjának:

– Koncentráltnak kell maradnunk, az utazás még nem ért véget. Nyugodtak, lazák akarunk lenni, úgy szeretnénk készülni a döntőre, mint bármely más találkozóra. A mérkőzés egyedi, de nem kell túltöltenünk videókkal, beszédekkel, többletmotivációval. A Bayern mögött rendkívüli sorozat áll. A csapata fiatal, sikerre éhes játékos keveréke, akik remekül működnek együtt a tapasztaltabb futballistákkal. Sokat beszélgetek Kylor Navasszal, a kapusunkkal, ő nyert már BL-t, de nálunk van Ángel Di Maria és Neymar is, akik tudják, milyen elhódítani ezt a serleget. Ennek ellenére kicsi előny a Bayernnek, hogy számára szokásosabb közeg a döntő, de ez nem meghatározó előny.

Thomas Tuchel lazaságot vár a PSG-től Fotó: Reuters

Müncheni kollégája, Hans-Dieter Flick szintén nem volt bőbeszédű, amikor az ellenfélről kérdezték:

– Készülünk belőlük, tudjuk, hogy gyors játékosaik vannak, így oda fogunk figyelni a védelmünk megszervezésére. A PSG nagyszerű csapat, amely a saját játékát játszva jutott el a négy közé, majd harcolta ki a fináléba kerülését. Ugyanakkor nem felejtjük, hogy legnagyobb erősségünk az, hogy nyomás alá helyezzük az ellenfelünket. Megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni magunkból, és a legjobb jobb focit játszani, ehhez viszont a tudásunk legjava kell. Megvan a tervünk, remélem, végre is tudjuk hajtani.

At utolsó Bayern-edzés Lisszabonban Foto: Manu Fernandez / AP Photo / dpa

Az UEFA honlapja közli a várható összeállításokat is, és ha nem téved, akkor mindkét edző bevetheti az összes nagyágyúját, tehát ott lesz a pályán a franciák roppant veszélyes Di María, Mbappé, Neymar csatártriója, illetve a bajoroknál az új sztár Davies, valamint Goreztka, Coutinho, Müller, a parádés formát mutató Gnabry és a gólzsák Lewandowski is. A lengyel támadó 15 gólnál tart ebben a kiírásban, ezzel már biztosan az övé lesz a gólkirályi cím, hacsak csapattársa, Gnabry nem lesz hétszer eredményes, ami több lenne, mint világszenzáció, a másik fél részéről az öt-öt gólos Mbappé és Icardi nem jelenthet veszélyt a címre.

Bajnokok Ligája-döntő, vasárnap: Paris Saint-Germain–Bayern München Lisszabon, 21.00 (tv: M4 Sport), jv.: Daniele Orsato.

