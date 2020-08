Russel Crowe új filmjével hívják vissza a mozikba az amerikaiakat

2020. augusztus 24. 09:58

Hónapokig tartó kényszerű szünet után Russell Crowe Téboly című filmjének premierjével nyíltak meg az észak-amerikai mozik azokban az államokban, amelyekben annyira visszaszorult a pandémia, hogy már biztonsággal kinyithattak.

A Variety.com beszámolója szerint Florida, Texas, Georgia és más államok filmszínházainak első nagy premierje az Oscar-díjas Russell Crowe főszereplésével forgatott Téboly című thriller volt. A produkciót Észak-Amerika-szerte 1823 moziban kezdték játszani a hétvégén. A film négymillió dolláros (1,2 milliárd forintos) bevételt hozott péntektől vasárnapig.

A pandémia előtti világban ez nem adott volna okot optimizmusra, de mint az elemzők rámutattak, egyelőre az ország 6000 mozijának csak töredéke látogatható, a legnagyobb piacnak számító New York, Kalifornia és New Jersey filmszínházai még mindig zárva vannak és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mikor nyithatnak ki újra. A Téboly bevételének legnagyobb része a Los Angeles-i, San Franciscó-i és sacramentói autós mozikból, valamint a dallasi, houstoni, chicagói, atlantai és orlandói soktermes multiplexekből származott. A most következő hétvégén a tervek szerint már 2300 moziban forgalmazzák a filmet. A Derrick Borte rendezésében készült bosszútörténet forgatókönyvét Carl Ellsworth írta. A filmben a Crowe által játszott férfiból azért lesz tébolyult ámokfutó, mert a dugóban egy nő (Caren Pistorius) rádudál.

A mozik mindent elkövetnek, hogy visszacsalogassák a nézőket, ennek érdekében igyekeznek tenni azért, hogy a közönség biztonságban érezze magát. A nézőtéren biztonságos távolságot tartanak a nézők között, korlátozták a jegyeladást és arra bíztatják az érdeklődőket, hogy online vegyenek jegyet, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát. Gondoskodnak arról, hogy kézfertőtlenítő álljon rendelkezésre és gyakrabban takarítják a termeket is.

A Tébolyt forgalmazó, Los Angeles-i székhelyű Solstice független filmstúdió a 33 millió dolláros (10 milliárd forintos) költségvetésű film mozis forgalmazásával 30 millió dolláros bevételt szeretne elérni. Jelenleg nem számítanak arra, hogy egy-egy új bemutató már a premierhétvégéjén jelentős bevételt hozzon, inkább a hosszabb távú forgalmazásban bíznak - mondta el Mark Gill, a cég vezetője. A hétvégén az észak-amerikai mozikban vetített filmek közül a 326 kanadai moziban játszott Spongyabob: Spongya szökésben 550 ezer dollárt (163 millió forintot) keresett és ezzel kétmillió dollárra (594 millió forintra) növelte eddigi jegyeladásait.

Az animációs filmet az amerikai mozik nem forgalmazzák, várhatóan jövőre fizetős kölcsönzéssel láthatják majd az amerikai nézők, mielőtt bekerülne a CBS csatorna streamingkínálatába.

InfoStart