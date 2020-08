Hétvégén érkezhet az „évszakváltó” hidegfront

2020. augusztus 24. 15:40

Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos közösségi oldalára felkerült bejegyzésben modellezi az előttünk álló hét időjárásának várható alakulását, mely szerint a nyugati országrészbe előreláthatólag augusztus 30-án, vasárnap, míg keletre 31-én, hétfőn érkezhet meg a már őszies időjárást okozó hidegfront.

Kisebb menetrendi módosulások előfordulhatnak – írják a bejegyzésben, amelyben felidézik, hogy az ősz közeledtének egyik legbiztosabb jele, hogy a nyári hónapokban messze északra visszahúzódó ciklontevékenység ismét déli irányba mozdul el, a légörvények középpontjának pályája a Kárpát-medencéhez egyre közelebb halad el (most az Atlanti-óceán felett képződő és nem a Közép-Európában domborzati hatások miatt létrejövő örvényekről van szó).

Így a frontjaik egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben befolyásolják időjárásunkat – hol melegedést, hol pedig lehűlést okozva a felettünk található légkörben. Így történik ez a héten is, leginkább hullámvasútra hasonlít majd a hőmérséklet menete – de ekkor még egyáltalán nem lesz őszies az idő. A hét második felében ez a hullámzó mozgás még fel is erősödik, emiatt egy ciklon előoldalán pénteken úgy tűnik, hogy erős délnyugati széllel dőlni fog be a meleg levegő a Kárpát-medencébe, ezért 1-2 napra akkor még visszatérhet a kánikula.

Ugyanennek a ciklonnak a hátoldalán viszont nagy mennyiségű hideg levegő áraszt el bennünket, így nyugaton már vasárnap, a Tiszántúlon jövő hétfőn jelentősen lehűlhet az idő. Ezt követően szeptemberben még lehetnek olyan rövidebb meleg időszakok, amikor a hőmérséklet az ország egy részén elérheti vagy kissé meghaladhatja a 30 fokot. Tartósabb, országos kánikulára azonban már nem sok esély van – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-bejegyzésében.

met.hu