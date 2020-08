PM: jövőre már elindulhat a konszolidáció

2020. augusztus 25. 10:23

Az idén 7-9 százalék között lehet a GDP-arányos államháztartási hiány - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára kedden a Kossuth rádió, Jó reggel, Magyarország! című műsorában. Közölte: a jövő évben azonban már elindulhat a konszolidáció.

Az államtitkár elmondta, további gazdaságvédelmi kiadásokra lesz szükség, így az idei évre a korábban előre jelzettnél magasabb államháztartási hiánnyal számol a kormány. Hangsúlyozta, hogy ez a folyamat nem magyar specifikum, az EU mind a 27 tagállama visszaeséssel és az államháztartási hiány növekedésével számol 2020-ra. Példaként említette Csehországot, ahol 9, és Szlovákiát, ahol több mint 8 százalékos deficit várható.



Az államtitkár becslései szerint a második félévben a gazdasági védekezésre mintegy 500 milliárd forintot fordítanak, az egészségügyi védekezésre az államtitkár számításai szerint ugyanakkor a korábbinál kisebb összegű kiadás várható. Hiszen - mint mondta - minden védőeszköz megvan és több infrastrukturális fejlesztés is történt. Hangsúlyozta azonban, hogy a magyar helyzet függ attól is, hogy mi történik Európában.



A gazdaság az első félévben visszaesett ugyan, de ez csekélyebb mértékű volt, mint az uniós átlag - mondta Banai Péter Benő, hozzátéve, hogy a költségvetésnek kellett finanszírozni az egészségügyi és a gazdasági védekezést is. Kijelentette: a jövő évben azonban már elindulhat a konszolidáció.



Elmondta, egyelőre bizonytalan, hogy hozzá kell-e nyúlni a 2021-es költségvetéshez, ez függ a megbetegedések számától, az exportpiacok járványügyi helyzetétől, ezért folyamatosan elemzik a körülményeket. Hozzátette, a kormány kész arra, hogy ezekre megfelelően reagáljon.



A jövő évi költségvetésben 4 százalék feletti növekedéssel és 3 százalék alatti hiánnyal számol a kormány.



Az idei magasabb hiányról szólva megjegyezte: "elszoktunk ezektől a magas számoktól", hiszen az elmúlt években eddig rendre a 3 százalékos uniós limit alatt volt a GDP-arányos költségvetési hiány. Emellett az uniós országok között Magyarország volt az egyetlen, amely 2011 óta minden évben, évről évre csökkenteni tudta a GDP-arányos államadósságot.



Az államtitkár kijelentette: most egy különleges helyzet van, száz éve nem volt ilyen egészségügyi járványhelyzet és tíz éve nem volt ilyen gazdasági válság, ez a gazdasági folyamatok minden aspektusára rányomja a bélyegét.



Úgy vélekedett, hogy a járvány első hulláma után elmondható, hogy a védekezés Magyarországon sikeres volt - a nemzetközi adatok ezt mutatják.

MTI