A lengyelek többsége szerint megfelelőek a lengyel-magyar kapcsolatok

2020. augusztus 25. 15:08

A lengyelek többsége szerint megfelelőek vagy megerősítendők a lengyel-magyar kapcsolatok, csak kilenc százalék gondolja úgy, hogy szűkíteni kellene őket - derült ki a CBOS lengyel állami közvélemény-kutató által készített, kedden ismertetett felmérésből.

A krasiczyni kastély - wikipedia

A mintegy kétszáz magyar és lengyel egyetemista részvételével a dél-lengyelországi Krasiczynben zajló 3. lengyel-magyar nyári egyetemen ismertetett, idei év eleji felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka megfelelőnek, több mint 30 százalék pedig megerősítendőnek tartja a kétoldalú kapcsolatokat.



A nyári egyetem szervezője, a varsói Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet megrendelésére készített közvélemény-kutatást élő videobejelentkezésben értékelte Szabó Dávid, a Trimarium Geostratégiai Intézet igazgatója. Szerinte az adatok arról tanúskodnak, hogy megkezdődött a korábbi felmérésekben jelzett információs hiány kiküszöbölése. Szabó szerint ehhez hozzájárult a Felczak Intézet és magyarországi társintézménye, a Waclaw Felczak Alapítvány munkája.



A kétoldalú együttműködés társadalmi támogatottságát Szabó abból a szempontból is rendkívül fontosnak minősítette, hogy Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten a közép-európai országok közös európai fellépését szorgalmazta, mondván: "a lengyel vezérhajó körül okosan elrendeződve", a térség nemzetei maguk szabhatják meg saját sorsukat. A CBOS felmérése mutatja, hogy a magyar és a lengyel kormány politikája, a magyar-lengyel együttműködés számára adva van a társadalmi támogatás, amelynek fejlesztésén azonban folyamatosan dolgozni kell - húzta alá Szabó.



A krasiczyni pódiumbeszélgetésen részt vett Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért felelős helyettes államtitkára, aki kiemelte az ifjúsági tanulmányi csereprogramok szerepét a kölcsönös megismerésben.



"Bár a lengyel-magyar történelmi sorsközösség arra predesztinálna minket, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat, a mai magyar fiataloknak - eltérően az idősebb nemzedékektől - kevesebb élő kapcsolatuk van a lengyelekkel" - utalt Rácz a Századvég Alapítvány egyik tavalyi felmérésére.



"Nem támaszkodhatunk kizárólag arra, hogy közös a múltunk, hanem a jelenben is minél aktívabban kell tenni azért, hogy közös jövőnk is legyen" - mutatott rá a helyettes államtitkár.



Maciej Szymanowski, a Felczak Intézet igazgatója - a legrangosabb magyar irodalmi díjjal, a Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett cseh műfordító, Lucie Szymanowska férje; a szerk. - a CBOS felmérését ismertetve kiemelte, hogy alacsony a Magyarországra tanulmányi okokból, diákcsere vagy ösztöndíj keretében látogató lengyelek hányada (0,5 százalék). Mint mondta, a lengyelek nagy többsége (85,9 százalék) turisztikai céllal utazik Magyarországra.





Kellemes meglepetésnek nevezte viszont, hogy a válaszadók magas hányada - 14 százaléka - családi, baráti, ismeretségi kapcsolatok révén személyes kapcsolatban van a magyarokkal.



A felmérés szerint a lengyelek 29,6 százaléka járt már Magyarországon, viszont a fiatalok körében ez a mutató kevesebb mint 10 százalék.



A válaszadók szemében Magyarország szabad (68,3 százalék) és demokratikus (65,1 százalék) ország - tűnik ki a CBOS felméréséből.



MTI; Gondola