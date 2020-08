Jövőre kezdődhet a Kúria és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója

2020. augusztus 25. 21:20

Már dolgoznak a Kúria és Agrárminisztérium Kossuth téri épületének rekonstrukciós tervein - mondta Wachsler Tamás építészmérnök, a Steindl Imre-program vezetője az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Wachsler - valaszonline.hu

Ha a terveket elfogadja a kormány és biztosítja a szükséges forrásokat, akkor jövő év elején elkezdődhet a két épület rekonstrukciója. A Kúria épülete 2-2,5 év, az Agrárminisztérium - mivel alá mélygarázst is terveznek - mintegy 3 év alatt készülhet el.



Wachsler Tamás kitért arra is, hogy az augusztus 20-án megnyílt Összetartozás emlékhelyének üzenete: "több dolog köt össze minket, mint ami elválaszt". Azt mondta: jellemzően pozitív volt a fogadtatása, felemelő érzésről számoltak be a látogatók.



Az Összetartozás emlékhelye a trianoni békediktátum 100. évfordulójára készült el az Országházzal szemben, az Alkotmány utca torkolatában.

MTI/Máthé Zoltán

Az emlékhelyet az eredeti tervek szerint június 4-én, a nemzeti összetartozás napján nyitották volna meg, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották az átadását. A múlt csütörtöki ünnepélyes megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet.



Az emlékhely egy száz méter hosszú, a Kossuth tér felől lejtő, négy méter széles sétány, amelynek két oldalfalára a történelmi Magyar Királyság 1913. évi összeírás szerinti 12 485 településnevét vésték.

