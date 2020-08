Kenoshában folytatódnak az erőszakos tüntetések és a gyújtogatások

2020. augusztus 25. 21:25

A wisconsini Kenoshában kedden folytatódtak az erőszakos tüntetések és a gyújtogatások, amelyek vasárnap kezdődtek, miután a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

Kenosha augusztus 25. - federalist.com

A megmozdulásokat és az erőszakot az éjszakai kijárási tilalom sem csökkentette. A Michigan-tó délnyugati részénél fekvő városban az afroamerikaiak üzleti negyedét csaknem teljesen lángba borították, boltokat fosztottak ki és járókelőket támadtak meg. A tüntetők ugyanazt skandálták, amit a Minneapolisban május végén rendőri intézkedés közben meghalt George Floyd halála utáni tüntetéseken "nincs igazság, nincs béke!".



A zavargások vasárnap este kezdődtek, miután a városban két rendőr egyelőre tisztázatlan körülmények között többször hátba lőtte Jacob Blake 29 éves afroamerikai férfit. Blake-et még vasárnap megoperálták, a kórház jelentése szerint állapota stabil. A családja kedden arról számolt be a sajtónak, hogy a férfi deréktól lefelé megbénult.



A rendőröket azonnal felfüggesztették és kényszerszabadságra küldték és megkezdődött az ügy kivizsgálása is. Kenoshában a rendőröknek nincs testkamerájuk. A lövöldözésről nyilvánosságra került videót egy járókelő készítette a mobiltelefonjával.



Kenoshában vasárnaptól minden este kijárási tilalmat rendeltek el, és Tony Evers, Wisconsin állam demokrata párti kormányzója a városba vezényelte a Nemzeti Gárdát is.



A Gárda és a rendőrség tagjai füstbombákkal és gumilövedékekkel próbálták meg oszlatni a tüntetőket. A Black Lives Matter (BLM, Fekete életek számítanak) mozgalom helyi vezetője, Clyde McLemore kedden újságíróknak azt nyilatkozta: a demonstrációt addig folytatják, amíg a rendőröket bíróság elé nem állítják.



A kenoshai zavargások nyomán ismét tüntetések kezdődtek Wisconsin több városában, Minneapolisban, New Yorkban és szövetségi fővárosban, Washingtonban is.

MTI