Hillary Clinton: Bidennek "semmiképpen nem szabad elismernie" a vereséget

2020. augusztus 25. 22:22

A választás éjszakáján Joe Bidennek, a demokraták elnökjelöltjének "semmiképpen nem szabad elismernie" a vereségét - tanácsolja Hillary Clinton, volt külügyminiszter, a demokraták 2016-os elnökjelöltje egy politikával foglalkozó televíziós show-műsorban, amelyből kedden hoztak nyilvánosságra részleteket.

Hillary Clinton - crfashionbook.com

A The Circus című műsorban Clinton azt hangoztatta: az őszi választások eredménye kicsiny Trump-előnyt hozhat, de Bidennek semmilyen körülmények között nem szabad ezt elismernie, mert a levélszavazás miatt az eredmények pontos megállapítása "el fog húzódni". Clinton hozzáfűzte: abban hisz, hogy a végén Joe Biden nyeri az elnökválasztást, legalábbis abban az esetben, ha a demokraták "annyira összpontosítják erejüket és fáradhatatlanok, mint a másik oldal". A volt elnökjelölt úgy vélte, hogy a republikánusoknak "több forgatókönyvük van". Az egyik szerinte az, hogy "összezavarják a levélben küldött voksokat, mert így azt remélik, hogy előnyre tesznek szert az elektori testületben a választás napján". Clinton leszögezte: a demokratáknak erőteljes jogi háttérre lesz szükségük, de tudomása szerint a Biden-kampány már dolgozik is ezen. Joe Biden kampánya nemrégiben azt jelentette be, hogy eddig mintegy 600 jogászt szerződtettek a választási eredmények "felügyeletére".

A Biden-kampány szóvivője újságírói megkeresésre sem kívánta kommentálni Clinton szavait.

A levélszavazás megosztja az amerikai politikai és közéletet. A demokrata politikusok a koronavírus-járványra hivatkozva ezt szorgalmazzák, míg Donald Trump amerikai elnök és a republikánusok többsége azt hangsúlyozza, hogy a levélszavazás csalásokra ad alkalmat. Trump a republikánusok elnökjelölt-állító konvenciójának első napján, hétfőn, úgy fogalmazott a Charlotte városában mondott beszédében, hogy a demokraták "a Covidot használják fel a választások ellopására". Mint fogalmazott: "a Covidot használják fel arra, hogy elcsalják az amerikai néptől, mindenkitől, a tisztességes és szabad választásokat. Ezt nem tehetjük meg".

MTI