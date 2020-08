Lemondott Phil Hogan, a karanténszabályokat megszegő uniós biztos

2020. augusztus 27. 08:59

Bejelentette lemondását Phil Hogan, az Európai Bizottság kereskedelempolitikáért felelős biztosa. Az ír politikus személyében a testület egyik kulcsfontosságú szereplője távozik. Lapunk írt róla korábban: Hogan egy, a megengedett maximális létszámot jóval meghaladó, nyolcvanfős golfvacsorán vett részt a múlt héten Galwayben, és egy vesztegzár alatt lévő írországi megyébe is megfelelő indok hiányában utazott be. Kedd estére a sajtó arról is lerántotta a leplet, hogy Hogan Belgiumból Írországba érkezve a kötelező kéthetes karantént sem tartotta be.

Phil Hogan, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős ír tagja sajtótájékoztatót tart az Európai Unió mezőgazdaságának a tervezett brit uniós kiválás (brexit) miatt várható változásairól a bizottság brüsszeli székházában 2019. április 8-án. MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke eddig hivatalosan sem a botrányt, sem Hogan távozását nem kommentálta. Az elnöknő most nehéz helyzetbe került: valószínűleg át kell rendeznie a portfóliókat a biztosi testület soraiban.

Az sem biztos, hogy Írország kezében marad a brexit miatt is kulcsfontosságú kereskedelempolitikai tárca. A koronavírus közepette mindenesetre az Európai Bizottság imázsát súlyosan rombolta volna, ha a járványügyi szabályokat több alkalommal megszegő Hogan megtartja a pozícióját, miközben a kontinensen milliók életét nehezítik a korlátozások.

Phil Hogan szerda este az ír köztelevízióban jelenti be a lemondását, ám azt előzőleg szóvivője már megerősítette az ír sajtóban.

