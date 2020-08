TGM: Érthetetlen, miért nem léptették még vissza Bírót

2020. augusztus 27. 17:17

Otthonmaradásra szólította fel a szerencsi ellenzéki szavazókat Tamás Gáspár Miklós, amennyiben a baloldal a rasszista kijelentéseiről elhíresült Bíró Lászlót indítja az október 11-i időközi választáson. A filozófus már sokadik azoknak a baloldali politikusoknak és elemzőknek a sorában, akik élesen elhatárolódtak a szélsőséges jobbikos jelölttől.

A baloldalon is egyre többen határolódnak el a korábbanrasszista és antiszemita kijelentéseket tevő jobbikos Bíró Lászlótól, akit a balliberális szivárványkoalíció közösen indít az október 11-i időközi parlamenti választáson Borsod megye 6-os számú egyéni választókerületében. Lapunknak nyilatkozva Tamás Gáspár Miklós filozófus is bírálta a zsidózó-cigányozó jelöltet: „Azt reméltem, hogy miután a Jobbik technikai okokból nem jelölheti Bíró Lászlót az időközin, a többi ellenzéki párt kihasználja ezt az alkalmat, és visszalépteti őt. Érthetetlen, hogy miért nem tették meg eddig; tűrhetetlen, hogy olyan ember, aki a Bíró által mondottakhoz hasonló cigányellenes és zsidóellenes ocsmányságokat beszél, olyan pártok színeiben indulhasson parlamenti választáson, amelyek magukat antirasszistának, demokratának és toleránsnak tekintik.”

Ha ez így marad – folytatta –, és Bíró Lászlót indítják, akkor azt javasolnám a szerencsi ellenzéki szavazóknak, hogy ne menjenek el szavazni. Evidenciának kellene lennie, hogy olyasvalaki ne lehessen képviselő a magyar Országgyűlésben és ne lehessen része a magyar politikának, aki éveken keresztül olyan meggyőződésben élt, mint Bíró László – fejtette ki Tamás Gáspár Miklós.

Emlékezetes: Bíró egyebek mellett tetűcsúszdásként beszélt a zsidókról, a magyar fővárost pedig Judapestnek nevezte, s úgy is fogalmazott, hogy a „Hasszánoktól és a Sztojkáktól” kell megvédeni az országot. Tény az is, hogy korábban a Magyar Gárda megyei szóvivője volt, s ebben a tisztségében olyan, egy közismert szélsőjobboldali portálon is idézett félelemkeltő kijelentéseket tett, mint „aki a gárda ellen van, az a haza ellen van”. A Bírótól elhatárolódók köre gyorsan bővül: elsőként Setét Jenő roma aktivista nevezte elfogadhatatlannak a jelölt kijelentéseit, majd mások mellettHeisler András, a Mazsihisz elnöke, Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója, valamint Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke is így tett. Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója pedig egyenesen nácinak nevezte Bírót, és a párt nem is állt be mögé, hanem alternatív baloldali jelöltet állított vele szemben Tóth Ádám személyében, aki mostanra összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Figyelemre méltó, hogy a DK és testvérpártja, az MSZP feltűnő könnyedséggel siklott át a jobbikos politikus vállalhatatlan kijelentésein, bocsánatkérését pedig készségesen elfogadták. Sőt az ATV adásában Tóth Bertalan, a szocialisták elnöke és Kunhalmi Ágnes választmányi elnök a többi baloldali párt nevében is azt hangoztatták, hogy fenntartják a jelölést, amennyiben a Jobbik nem lehet jelölő szervezet. Pikáns adalék, hogy Bíró korábban Gyurcsány Ferencet szemkilövetőnek titulálta, a felesége pedig egy 2014-es Facebook-bejegyzésében azzal népszerűsítette a Jobbikot: győzelmük esetén úgy váltanák le a kormányt, hogy Gyurcsányék se jönnének vissza.

Mint korábban megírtuk, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megállapította, hogy a tiszaújvárosi választási bizottság jogszabálysértően vette nyilvántartásba jelölőszervezetként a Jobbikot, mert a párt év elején megválasztott új elnöksége a mai napig nincs közhiteles nyilvántartásba véve, és a pártban jelenleg senkinek nincs aláírási joga. A Fővárosi Törvényszék lapunknak megküldött tájékoztatásából egyértelműen kiderül: az elhúzódó procedúra oka, hogy a bejegyzési kérelmet először hiányosan nyújtották be, ráadásul a Jobbik által indított másik eljárás is lassította a folyamatot. A bejegyzést elrendelő, július 7-i törvényszéki végzés pedig még azért nem jogerős, mert az ítélkezési szünet miatt nem telt le a 15 napos fellebbezési határidő.

A Jobbik és Jakab Péter pártelnök mindezt nem hajlandók tudomásul venni, és vállalni a felelősséget a hanyagságukért, inkább a Fideszt, a kormányt, a bíróságot, valamint az NVB-t okolják a kialakult helyzetért.

