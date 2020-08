Skót sajtó: A Celticnek van mit tanulnia a Fraditól - A lehetséges ellenfelek

2020. augusztus 27. 17:43

Ahogy arról korábban már a Magyar Nemzet is beszámolt, a Bajnokok Ligája szerdai selejtezőjén a Ferencváros 2-1 arányú győzelemmel ejtette ki a hazai pályán játszó skót bajnok Celtic csapatát.

„A továbbiakban is nehéz lesz legyőzni őket”

A Fradi magabiztos győzelme érzékenyen érintette a skótokat, akik az elmúlt 15 év során egyszer sem búcsúztak olyan korán a patinás sorozattól, mint most. A külföldi sajtó rémálomba illő éjszakáról és sokkoló eredményről beszél, de még az egyöntetűen meglepetésnek titulált korai búcsú ellenére is kivétel nélkül méltatták Sergej Rebrov csapatát.

A BBC az összefoglalójában részletesen kitért a mérkőzés tanulságaira, és megállapította, hogy „a nyolc meccs óta veretlen (az idegenbeli nemzetközi kupameccseken) Ferencváros ismételten bebizonyította, hogy nem jönnek zavarba, ha idegenben kell pályára lépniük, és a továbbiakban is nehéz lesz legyőzni őket”.

A Daily Record szerint; „Annak ellenére, hogy a Ferencváros nem tartozik az európai porond legsikeresebb csapatai közé, 3-4-3-as felállásával határozottan meglepte ellenfelét, összehangolt és szervezett játékával pedig komoly megpróbáltatásoknak vetette alá a skót játékosokat.”

Tokmac gólját ünnepli a magyar bajnok Fotó: MTI/EPA/Getty/Mark Runnacles

Kritika gyanánt azt még hozzáfűzték, hogy „ha a szabályok engedélyezték volna a VAR-rendszer használatát, akkor talán Elyounoussi lesgólját is megadják, ami egy sokkal kedvezőbb kimenetelt eredményezett volna” – ebben az esetben azonban inkább a keserűség, mint a racionalitás szólt belőlük.

A Ferencváros duplán borsot tört ellenfele orra alá

A Scotsman arról írt, hogy a Ferencváros duplán borsot tört ellenfele orra alá, „akiket nemcsak a Bajnokok Ligája presztízsétől szabadítottak meg, de a kieséssel járó harmincmillió fontos pénzkiesés miatt is főhet a skótok feje, ami minden bizonnyal hiányozni fog az egyébként is megviselt klubkasszából”. Méltatták még emellett Sigér Dávidot is, gólját pedig egész egyszerűen káprázatosnak nevezték.

A skót The National lap sem fukarkodott a dicsérettel, szerintük a Celticnek van mit tanulnia a Fraditól, akik gyorsaságukkal és szervezett védekezésükkel komoly csapásokat mértek a felkészületlen hazaiakra.

Fradi: a harmadik fordulóban újra jöhet a Dinamo Zagreb

A Celtic legyőzése óriási bravúr, de ahhoz, hogy a Ferencváros elérje a Bajnokok Ligája főtábláját, további két ellenfelét még le kell győzni. A Fradi a 3. fordulóban újra összekerülhet a horvát Dinamo Zagrebbel, amely egy éve az útját állta. A 3. forduló sorsolását hétfőn tartják.

A Ferencváros nem kiemeltként várja a ceremóniát, így ismét kiemelt csapat lesz az ellenfele. A következő öt csapatot kaphatja:

Dinamo Zágráb (horvát)

Young Boys (svájci)

Crvena zvezda (szerb)

Qarabağ (azeri)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Ha kívánsági sorrendet állíthatnánk fel, akár talán a Qarabağ vezetné a listát. Érdekes azonban, hogy az UEFA erősorrendje, az úgynevezett koefficiensek alapján a Maccabi Tel-Aviv a legkevésbé erős csapat az ötösből.

A másik három együttes között nehéz különbséget tenni. A magyar csapatoknak a délszláv ellenfelek általában nem fekszenek. Az UEFA sorrendje a következő: Dinamo, Young Boys, Zvezda.

A Ferencváros tehát ismét összekerülhet a zágrábiakkal. Tavaly ugyancsak a BL-selejtező harmadik fordulójában találkozott a két együttes. Akkor a Fradi idegenbeli, 1-1-es döntetlenje után már-már reménykedtünk, de a visszavágón megmutatkozott a tudáskülönbség, a Dinamo 4-0-ra kiütötte a zöld-fehéreket a Groupama Arénában.

Tavaly még túl nagy falat volt a Dinamo a Fradinak Fotó: Mirkó István

Nem rögvest a találkozó után, hanem 2019 decemberében Kubatov Gábor, az FTC elnöke arról beszélt, hogy a Ferencváros a Dinamo szintjét szeretné elérni. Nos, a két csapat most ismét ugyanazon a lépcsőn van, aminek annyira nem örülünk…

A Dinamo most is erős csapat, újra megnyerte a horvát bajnokságot, igaz, olyan kaliberű futballistája nincs, mint Dani Olmo, aki a télen a Gulácsi Péter és Willi Orbán klubjához, az RB Leipzighoz igazolt.

De mélyebb elemzésbe ne bocsátkozzunk. Idén jobb lenne elkerülni a Dinamót.

Csak a rend kedvéért: a harmadik forduló az első kettőhöz hasonlóan egyetlen mérkőzésen dől el, szeptember 15. és 16. a két lehetséges játéknap. Ha a Ferencváros túljut a selejtező harmadik fordulóján, akkor a negyedik körben a főtáblára jutásért játszik, amely a jelenlegi tervek szerint már oda-visszavágós rendszerben zajlik majd. Ha a 3. körben kikapna a Fradi, akkor átkerül az Európa-liga selejtezőjébe, s ott a negyedik fordulóban ismét a főtábla a tét. Ez utóbbi forgatókönyv ismert tavalyról, jobb lenne az elsőt végigjárni.

