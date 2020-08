Kína távozásra szólított fel egy amerikai rombolót a Dél-kínai-tengeren

A kínai haditengerészet távozásra szólított fel egy amerikai rombolót, amely a Dél-kínai-tenger Kína által sajátjának tartott részén hajózott - jelentette a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna pénteken a kínai hadsereg közlésére hivatkozva.

Li Hua-min, a kínai hadsereg déli műveletekért felelős parancsnokságának szóvivője elmondta: az amerikai haditengerészet Martin nevű rombolója csütörtökön "engedély nélkül hajózott be Kína felségvizére a Hszisa-(Paracel-)szigetek közelében". Li hozzátette: a kínai hadsereg tengerészeti és légiereje figyelték a rombolót, és távozásra szólították fel.



Az amerikai romboló egy nappal azután hajózott be a vitatott területre, hogy a South China Morning Post című hongkongi lap értesülése szerint Kína kilőtt két rakétát a Dél-kínai-tengerre. A lapnak a kínai hadsereghez közel álló egyik forrás elmondta: a rakéták kilövésével Kína arra a potenciális kockázatra akart válaszolni, amelyet az amerikai katonai repülőgépek és hadihajók egyre gyakoribb látogatásai jelentenek a Dél-kínai-tengeren.



Kína a nyersanyagokban gazdag, 3,5 millió négyzetkilométernyi Dél-kínai-tenger szinte egészét magának követeli, és katonai célra kiépített több mesterséges szigetet a vitatott területen. A világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonalának számító tenger egyes részeit azonban a Fülöp-szigetek, Vietnam, Malajzia, Brunei és Tajvan is magáénak tartja. Kína azzal támasztja alá saját követelését, hogy 1930 előtt senki nem vitatta a terület fölötti szuverenitását.



Az Egyesült Államok gyakran tart hadgyakorlatot a vitatott területen, amivel a szabad hajózás elvét akarja demonstrálni. Li Hua-min pénteken ismételten felszólította az amerikai felet, hogy hagyjon fel a "provokatív viselkedéssel", és mérsékelje haditengerészeti tevékenységét annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges katonai balesetek.



Egy nappal korábban Vu Csien, a kínai nemzetvédelmi minisztérium szóvivője azt mondta: Kína határozott intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje szuverenitását, és kiálljon az Egyesült Államok provokációjával szemben. Vu szerint "egyes amerikai politikusok mindent megtesznek azért, hogy aláássák a két ország hadseregei közötti kapcsolatokat, és ezzel akár baleseteket vagy katonai konfliktust okozzanak, veszélyeztetve katonák életét".



Szerdán az amerikai pénzügyminisztérium 24 kínai vállalatot szankcionált amiatt, mert szerinte "segítettek a Kínai Kommunista Pártnak mesterséges szigetek létrehozásában a Dél-kínai-tengeren". Az Egyesült Államok katonai provokációként értékeli a szigetek létrehozását, amelyeken a kínai hadsereg támaszpontokat hoz létre. A kínai külügyi tárca csütörtökön Kína belügyeibe való beavatkozásnak és a nemzetközi jog megsértésének nevezte az intézkedést. Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő szerint a lépés "hegemón logikáról" és "hatalmi politikáról" árulkodik.



