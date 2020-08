Koronavírus - Belpolitikai gondokat okoz Izraelben az ukrajnai határzár

2020. augusztus 28. 11:48

Az ultraortodoxok a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette politikai tömb elhagyásával fenyegetőznek Izraelben, mert az ország koronavírus-felelőse a járvány megfékezése érdekében azt kérte, hogy tartsák távol őket Ukrajnától a zsidó újévkor hagyományos umani zarándoklat idején - jelentette a helyi média.

Péntek éjfélkor lép csak életbe az ukrajnai kormány döntése a külföldiek távol tartásáról, de az Uman városba tartó izraeli ultraortodox zarándokokat egy ukrán repülőtéren már csütörtökön feltartóztatták több mint 17 órára. Csak Benjámin Netanjahu kormányfő személyes közbelépése után engedték be őket az országba.



A zsidó újévkor az utóbbi években több tízezres ultraortodox tömeg kereste fel Umanban a breszlavi hászid mozgalom megalapítójának, az 1772-től 1810-ig élt Nachman rabbinak, a legendás Baal-Sém Tov rabbi dédunokájának a sírhelyét.



A zsidó újév, a rós hasána idén szeptember 18-án este kezdődik, és izraeli sajtójelentések szerint már a zárlat szerdai bejelentése előtt mintegy kétezer vallásos zarándok érkezett a megünneplésére Umanba, ahol egész iparág épült ki az ultraortodoxok ősz eleji fogadására és vendéglátására.



Ebben az időszakban charterjáratokból valóságos légihíd szokott működni Tel-Aviv és Ukrajna között, de a koronavírus-járvány elleni fellépést vezető Roni Gamzu professzor harcot hirdetett az idei zarándoklat ellen, mert attól tart, hogy a több tízezres zsúfolt tömeg körében könnyen elterjed a fertőzés, amit utána bevinnének Izraelbe, ahol eleve az ultraortodoxok és az arabok körében magas a vírushordozók aránya.



Az egyik izraeli tévé beszámolója szerint a már Umanban tartózkodó ultraortodoxok nem viselnek maszkokat, nem törekednek a nyílt helyeken, a szabad levegőn tartózkodásra, és nem tartják be az előírt távolságokat a zárt terekben sem.



Roni Gamzu levélben kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a vallásos tömeg távol tartására, és az ukrán kormány részben ennek hatására be is jelentette a határok lezárását péntek éjféltől az idegenek előtt.

Roni Gamzu - timesofisrael.com



Gamzu levele hatalmas felháborodást váltott ki a vallásosok körében. Azzal fenyegették meg Benjámin Netanjahu miniszterelnököt, hogy nem fogják támogatni a következő választásokon, mire ő elhatárolódott a koronavírus-felelős lépésétől, aki később elnézést is kért leveléért.



Csütörtökön Jákov Licman, az ultraortodox Egyesült Tórapárt vezetője, építési és lakásügyi miniszter lemondásra szólította fel Gamzut, mert szerinte azt állította, hogy a zsidók betegségeket fognak behurcolni Ukrajnába.



Gamzu egyelőre az egyre csekélyebb kormányzati támogatás ellenére sem tervezi, hogy visszavonul.



A mintegy kilencmilliós Izraelben sajtójelentések szerint négyszer nagyobb jelenleg a fertőzöttek aránya, mint Ukrajnában. Eddig 110 403 embert fertőzött meg igazoltan a koronavírus, jelenleg 21 793 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. Csütörtökön 1942 új vírushordozót találtak, és általában napi 1600-1700 új esetet diagnosztizáltak az elmúlt hetekben. Jelenleg 846-an fekszenek a koronavírus okozta betegség miatt kórházban, közülük 409-en súlyos betegnek minősülnek, 115 embert lélegeztetőgépen tartanak. A járvány kitörése óta 884-en haltak meg a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben.

MTI