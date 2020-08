Lampedusán a migránstábor kiürítése után újra jönnek a csempészcsónakok

2020. augusztus 28. 13:07

A lampedusai migránstábor kiürítésének hírére ismét érkeznek a migránscsónakok az olasz szigethez, péntekre virradóan tizenhat kötött ki az MTI tudósítójának helyszíni jelentése szerint.

Kép: infomigrants.net

Lampedusa kikötőjébe péntek reggel egy óra leforgása alatt három kisebb vízi jármű érkezett. Két kisebb csónak tunéziai férfiakkal, valamint egy nagyobb motoros gumicsónak közép-afrikai férfiakkal volt tele.



Mindhárom járművet az olasz pénzügyőrség, valamint a Frontex Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség katonai hajói kísérték a nyílt tengerről egészen a partig.



A mólóhoz érkezve elsőként az olasz hatóságok és a Frontex emberei kérdeztek ki őket franciául és angolul. Az olasz vöröskereszt önkéntesei vízzel kínálták őket. A tunéziaiak eltakarták arcukat a tévékamerák elől. Poggyász nem volt náluk.



A helyszínre siető olasz egészségügyi hatóságok védőruhát viselő emberei egyenként engedték őket a partra, és megmérték testhőmérsékletüket. A csoportokat a lampedusai migránstáborba szállították.



A csónakok érkezésének hírére a lampedusai kikötő mólója megtelt helyiekkel és turistákkal, akik fényképezték őket. Sokan a polgármester, Salvatore Martello nevét kiabálták, azt sürgetve, hogy cselekedjék, és ne engedje meg a migránsok beengedését a járványhelyzetben. A közeli presszó tulajdonosa kávét vitt a bevándorlóknak. Egy magánhajó tulajdonosa azt követelte hangosan, hogy a migránscsónakokat ne engedjék be a turistakikötőbe, mert "csónakjaikkal nekicsapódnak a többi hajónak, és fel is másznak ezekre". Egy északolasz férfi szerint, aki minden évben Lampedusán nyaral, Olaszország példamutató a tengeri mentésben, "de nem ennyire ügyes a migrációs helyzet kezelésében". Hozzátette: "Húsz éve érkeznek a csónakok, amíg Európa nem lép, nem fog megváltozni a helyzet".



Hatósági adatok szerint péntekre virradóan tizenhat csónak kötött ki, több mint kétszázhatvan emberrel. Annak hírére kezdtek el megint érkezni, hogy kiürítik a helyi migránstábort - mondta az MTI-nek nyilatkozva a kikötőben szolgáló egyik csendőr, aki szájmaszkban felügyelte a csónakokat. A legkisebb csoport hétfős volt, a legnagyobb huszonöt fős, az érkezők többsége gazdasági bevándorlónak minősülő tunéziai, közöttük fiatalkorúak is.

Térkép: abc.net.au

A lampedusai migránstáborban most ismét több mint hétszázan vannak. Szerda óta folyik az eredetileg kevesebb mint kétszáz főt befogadni képes tábor kiürítése: 273 embert, közöttük majdnem hetven fertőzöttet az Aurelia komphajóval a szicíliai Trapaniba vittek. További mintegy hatszáz embert - köztük tizenöt fertőzöttet -, az Azzurra komphajóval szállítanak majd el, egyelőre nem közölték, hova.



szomszédos Szicília kormányzója, Nello Musumeci bejelentette, hogy nem módosítja korábbi rendelkezését a migránstáborok bezárásáról, annak ellenére sem, hogy azt a kormány fellebbezésére az illetékes közigazgatási bíróság felfüggesztette. Musumeci bejelentette, hogy folytatják a több mint negyven szicíliai és a lampedusai migránstábor ellenőrzését is. Elemzők szerint a délolasz szigetek nyomásgyakorlása cselekvésre kényszerítette a kormányt a lampedusai tábor kiürítésével, de ez csak ideiglenes megoldást jelent, miután a tábor máris újra megtelt.

