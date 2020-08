Kijev szünetelteti kapcsolattartását Minszkkel

2020. augusztus 28. 14:16

Ukrajna a Fehéroroszországban uralkodó feszült helyzet miatt leállította az összes hivatalos találkozó előkészítését és megtartását Minszkkel - közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pénteken Kijevben tartott sajtótájékoztatóján.

Kuleba - ukraineun.org

"Normális időkben rengeteg hivatalos kapcsolattartásunk volt minden szinten, minisztériumokban, kormányzati szervekben. Ez megszokott gyakorlat volt. (...) Mindezeket a kapcsolatokat szüneteltetjük, amíg a fehéroroszországi helyzet nem stabilizálódik" - idézte a Jevropejszka Pravda hírportál a tárcavezetőt.



Kuleba hozzátette, hogy a halasztás vonatkozik annak a regionális fórumnak az előkészítésére is, amelyről korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszélt. Biztosított ugyanakkor afelől, hogy egyelőre nincs szó a diplomáciai kapcsolatok megszakításáról Fehéroroszországgal.



"Nincs ok a diplomáciai kapcsolatok megszakítására. (...) A fehérorosz nagykövet továbbra is ellátja feladatait Ukrajnában" - mondta a miniszter.



Kuleba azt sem zárta ki, hogy Ukrajna minszki nagykövete, akit augusztus 17-én konzultációkra hazarendelt Kijevbe, visszatér Minszkbe.



Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna támogatja az Európai Unió Fehéroroszországgal kapcsolatos politikáját és állásfoglalását. Kiemelte, hogy Ukrajna csatlakozott a választások tisztességtelenségéről szóló uniós nyilatkozathoz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Minszkkel szembeni szankciók kérdésében Kijev még nem döntött.



"Amikor majd látjuk az EU határozatát a szankciókról, meghozzuk saját döntésünket" - mondta.



Dmitro Kuleba hangsúlyozta, hogy Ukrajna szerint a fehéroroszországi választási folyamat "jelentős hiányosságokkal" járt, és "nem felelt meg az általános előírásoknak".



Hozzátette, egyetértenek azzal az állásponttal, hogy egy tisztán és igazságosan szervezett választás sok kérdésre választ adhatott volna Fehéroroszországban.



Kuleba kitért még arra, hogy Ukrajna elfogadhatatlannak tartja Oroszország beavatkozását Fehéroroszország belügyeibe, és maga nem tervez semmilyen beavatkozást.



MTI