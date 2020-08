Már Argentínában is tüntetnek Lionel Messi miatt

2020. augusztus 28. 14:52

Rosarióban, Argentínában is tüntetnek az emberek Lionel Messi miatt. Miután kiderült, hogy az argentin focista elhagyja Barcelonát, a katalán fővárosban is tüntettek a játékos maradásáért, Argentínában pedig azt szeretnék, ha a Newell's Old Boys visszahozná a klub egykori játékosát.

Messi ugyan a felnőttek között soha nem játszott az argentin csapatban, de 13 éves koráig a Newell's Old Boys csapatánál nevelkedett, innen igazolt Barcelonába.





Newells Old Boys-szurkolók tüntetnek Messi megszerzéséértFORRÁS: AFP/JUAN MABROMATA



A helyi szurkolók Diego Maradonát emlegetik példaként, akit szintén 33 évesen sikerült a klubhoz csábítani, 2013-ban pedig David Trezeguet csatlakozott a csapathoz.

Egy szurkolói sapka Lionel Messi képévelFORRÁS: AFP/JUAN MABROMATA

A szurkolók szerint egyébként nincs rá komoly esély, hogy ebben a helyzetben le lehessen igazolni Messit, aki korábban beszélt arról, hogy Argentínában fejezné be a pályafutását.

