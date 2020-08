Szombaton fokozatos felhősödés, délután zápor, zivatar várható

2020. augusztus 28. 16:52

Várható időjárás az ország területén szombat estig: változó mennyiségű fátyolfelhőzetre számíthatunk, pénteken elvétve, szombaton már nagyobb számban képződnek gomolyfelhők. Számottevő csapadék szombat délelőttig nem valószínű, akkortól viszont elsősorban a Dunántúlon, a főváros, illetve az Északi-középhegység térségében helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Estefelé a Kisalföldre nyugat felől egy-egy hevesebb zivatar is besodródhat. Szombaton a délnyugati szelet helyenként erős lökések kísérik. Zivatarban átmenetileg viharossá fokozódhat a szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, de a szélcsendes tájakon ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 36 fok között valószínű.

MTI