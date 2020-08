Juventus-védő is meghívót kapott a magyarok ellen készülő török válogatottba

2020. augusztus 28. 17:08

Senol Günes, a török labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya keretet hirdetett a Magyarország és a Szerbia elleni, szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

Demiral, jobbra, munkában - asistanaliz.com

A török válogatott közösségi oldalának tájékoztatása szerint a keret többségét légiósok alkotják, többek között Merih Demiral, a Juventus védője is szerepel a névsorban.



A középpályások közül Mert Hakan Yandas, a Fenerbahce 26 éves nyári igazolása, valamint Orkun Kökcü, a Feyenoord 19 éves játékosa először kapott meghívót a nemzeti együttesbe.



A B divízió 3. csoportjába sorolt török együttes jövő csütörtökön Magyarországot látja vendégül a 2020/21-es sorozatban, majd három nappal később Szerbiában vendégeskedik. A csoport negyedik tagja Oroszország.

A török keret:



Kapusok:



Fehmi Mert Günok (Basaksehir), Gökhan Akkan (Rizespor), Ugurcan Cakir (Trabzonspor)



Védők:

Mehmet Zeki Celik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Nazim Sangaré (Antalyaspor), Caglar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yildirim Mert Cetin (Hellas Verona), Cengiz Umut Meras (Le Havre), Hasan Ali Kaldirim (Basaksehir)



Középpályások:

Cengiz Ünder (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Irfan Can Kahveci (Basaksehir), Mahmut Tekdemir (Basaksehir), Mert Hakan Yandas (Fenerbahce), Okay Yokuslu (Celta Vigo), Orkun Kökcü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahce), Yusuf Yazici (Lille), Emre Kilinc (Galatasaray)

Csatárok:



Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yimaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)



MTI