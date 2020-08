Újabb államtitkár került házi karanténba

2020. augusztus 28. 19:43

Schanda Tamás első tesztje negatív lett.

Kép: 888.hu

Miközben Gulyás Gergely már negatív tesztet produkált vagyis nála kizárták a fertőzést, újabb kormánytag, ezúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára is házi karanténba kényszerült,

"Ahogyan több kollégám és barátom, én is karanténba kerültem a családommal együtt. Az első teszt eredménye megérkezett, és szerencsére negatív. Az előírásokat mindemellett természetesen továbbra is betartjuk. Legyenek Önök is óvatosak, tartsák be a szabályokat, hogy alacsonyan tarthassuk a fertőzések számát ősszel is!„ - írta közösségi oldalán a politkus.

MTI