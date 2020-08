Karácsony érdemi előkészítés nélkül vezette be a biciklisávokat

2020. augusztus 29. 21:39

Wintermantel Zsolt szerint ez az intézkedés egy akaratos és átgondolatlan politikai terror.

– Tulajdonképpen Karácsony úgy vezette be a biciklisávokat, mint egy pilóta, aki a vaksötétben, radar és bármilyen navigáció nélkül próbál leszállni egy általa nem is ismert leszállópályára – írta Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt, Újpest korábbi polgármestere, jelenleg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) igazgatóságának tagja. Hozzátette: a BKK igazgatótanácsá ban megdöbbenve hallgattam, hogy semmilyen forgalomszámlál ási adat nem állt rendelkezésre a főváros szakcégének, mielőtt bevezették volna ezeket az intézkedéseket.

Wintermantel, aki közlekedésmérnöki végzettségű, úgy fogalmazott: „Ténylegesen azt látjuk, hogy Mekk mester kezdett el intézkedni”. A szakember szerint ahogy egy házat is az alapjával kell kezdeni felépíteni, úgy a városi közlekedésben is a kívánt célokat ütemesen és egymásra építve kell elérni. – Az agglomerációból befelé érkező autóforgalom megállítása nélkül, a városhatároknál szükségesen kialakítandó intermodális csomópontok megépítése nélkül, az elővárosi vasút fővárosi közlekedésbe integrálása, a közösségi közlekedés érdemi javítása nélkül ez az intézkedés továbbra is csak egy akaratos és átgondolatlan politikai terror. Teszem hozzá, a nyilvánosság és bármilyen konzultáció kizárásával! – írta Wintermantel. A témát annak kapcsán hozta fel a BKK igazgatóságának tagja, hogy „Kürti Gábornál, a Magyar Kerékpáros Klub elnökénél bekapcsolódott a vészjelző” Wintermantel „sárga csíkos terror” kifejezése kapcsán. A szakember kiemelte, hogy mint az elmúlt 17 évben mindig, most is a közösségi közlekedés elkötelezett képviselője, ám véleménye szerint Karácsony Gergely főpolgármester „hirtelen ötlettől vezérelt, mindenféle előkészítési munka nélkül, egyik napról a másikra bevezetett kerékpársávjai többet ártottak a kerékpáros közlekedés ügyének, mint amennyit vélhetően politikai haszonként remélt elkönyvelni”. – Kürti Gábornak is meg kell értenie, hogy ha politikai konszenzust akar, és valóban általam is elismert módon tényleges eredményeket kíván elérni, akkor fel kell hívnia a regnáló főpolgármester figyelmét, hogy ilyen arrogánsan, a szakmaiságot mellőzve, a partnereket kizárva nem fog eredményt elérni, sőt árt az ügynek! – üzent Wintermantel a kerékpáros klub elnökének. A teljes bejegyzés: Kürti Gábornál, a Magyar Kerékpáros Klub elnökénél bekapcsolódott a vészjelző. Többek között az én "sárga csíkos terror" kijelentésem miatt.

