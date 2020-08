Ezrek tüntettek a befogadó központok bezárásáért Bihácson

2020. augusztus 30. 23:42

Több mint kétezren tüntettek a migránsok ellen a bosznia-hercegovinai Bihácson. A demonstrálók szerint a kormány nem kezeli megfelelően a kialakult válságot, így ellehetetleníti a térségben élők életét. Azt követelték, hogy zárjanak be minden befogadó központot Bihács környékén, a migránsok ugyanis egyre több bűncselekményt követnek el. A magyar határon is folyamatos a nyomás, csak tegnap 149-en próbáltak illegálisan belépni – közölte az M1 Híradója.

Több mint kétezren gyűltek össze a Bosznia-Hercegovinai Bihácson szombaton, hogy az illegális bevándorlók áradata ellen tüntessenek. A határközeli településen ugyanis évek óta gyülekeznek a migránsok. Főleg Szerbia és Montenegró irányából érkeznek, hogy Horvátországon és Szlovénián keresztül Nyugat-Európába jussanak. Akiknek nem sikerül, Bihácson várják a következő éjszakát, amikor újra próbálkoznak.

A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai szerint több mint 3000 bevándorló torlódhatott fel a városban, de számításaik szerint kétszer ennyien lehetnek a Bihács körüli erdőkben. Többen elhagyott házakban húzzák meg magukat, amitet gyakran fel is gyújtanak, de rendszeresek a lopások is.

A kormány megfeledkezett a helyben élőkről

Így a határ mentén élők élete mostanra ellehetetlenült és úgy érzik, a kormány megfeledkezett róluk, ezért többen „Az állam vigyázzon a polgáraira!” feliratú molinót tartottak a tüntetésen.

„Ez a tiltakozás tulajdonképpen Bihács lakóinak a segélykiálltása: a bevándorlók és az átaluk okozott bűncselekmények miatt” – fogamazott ez a bihácsi lakos, utalva arra a múlt heti zavargásra is, amikor az illegális bevándorlók megkéseltek egy rendőrt az egyik befogadóközpontban. A tüntetők ezért most azt követlik, hogy a kormány zárjon be minden befogadó központot Bihács környékén.

Közben Magyarország déli határszakaszát is nyomás alatt tartják a migránsok. Év eleje óta már mintegy 20 ezer bevándorló akart illegálisan Magyarországra jutni.

Több illegális bevándorló egy elhagyott épületben húzta meg magát. Részben azért itt, mert csupán néhány méterre van a szerb-magyar határtól, részben pedig azért, mert a szabadkai befogadó központban már talpalatnyi hely sincs.

Az ideiglenesen felállított plusz sátrak is megteltek. Ennek ellenére folyamatosan érkeznek az illegális bevándorlók a balkáni útvonalon, többen Hajdújáráson, Királyhalmon és Horgoson torlódnak.

Idén már 230 csempész ellen indult eljárás hazánkban

A helyiek naponta látják, ahogy az újabb és újabb migráns-csoportok megérkeznek. Egy hajdújárási nő az M1-nak azt mondta: szerinte az embercsempészek szervezetten szállítják őket a határhoz.

Én is láttam, lépnek ki taxiból, akkor egy kicsit egyezkednek, akkor akarná ott hagyni őket a taxis, de nem nagyon szeretnének még gyalogolni, akkor könyörögnek, szerintem úgy néz ki, hogy könyörögnek, hogy még jobban vigyék őket közelebb a határhoz - fogalmazott a megszólaló.

Az adatok szerint ebben az évben már több mint 230 embercsempésszel szemben indult eljárás Magyarországon. Pénteken az M3-as autópályán tartóztattak fel egy török férfit a rendőrök, aki 22 illegális bevándorlót bújtatott a jármű rakterében. Vasárnap hajnalban pedig két ukrán férfit kaptak el, akik 9 afgán és 3 srí lankai határsértőt akartak Nyugat-Európába juttatni.

Szombaton a rendőrök összesen 149 határsértőt állítottak meg és fordítottak vissza. Tunéziai, szír, líbiai, palesztin és afgán állampolgárnak vallották magukat, de nem voltak náluk papírok.

hirado.hu - M1