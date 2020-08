Az Európai Bizottság kritikus a magyar határzárral kapcsolatban

2020. augusztus 31. 22:37

– Az Európai Bizottság vizsgálja a beutazási korlátozásokról szóló magyar bejelentés részleteit, mindazonáltal fenntartja a korábbi véleményét, miszerint a határzár nem hatékony módja a járvány megfékezésének – hangzott el az Európai Bizottság hétfői tájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy Magyarországra szeptember elsejétől legalább egy hónapon át csak indokolt esetekben léphetnek be külföldiek.

A bizottság illetékes szóvivője szerint hétfő délig nem volt hivatalos kommunikáció a magyar hatóságoktól a friss intézkedéssel összefüggésben, ám a testület és a tagállamok egyébként folyamatosan egyeztetnek a határrendészeti kérdésekben.

Legutóbb múlt pénteken volt egy ilyen online ülés. A tájékoztatón elhangzott az is: a bizottság augusztus elején küldött ajánlást a tagállamoknak a határnyitással kapcsolatban, ebben is szerepelt az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) által alátámasztott, bezárkózással szemben kritikus vélemény is.

Lapunk is írt róla korábban, hogy az EU tagállamai egymás között július 15-től nyitották meg a határaikat.

Az uniónak a kérdésben nincs teljes kompetenciája, csak ajánlásokat fogalmazhat meg az országoknak. A legtöbb állam, ahogy hazánk is, immár másfél hónapja színkódos jelöléssel különbözteti meg a járvány szempontjából veszélyes európai régiókat.

Az unió külső határai egyelőre részlegesen maradtak zárva: olyan vírus sújtotta harmadik országokból, mint például az Egyesült Államok vagy Brazília továbbra is csak indokolt esetekben lehet beutazni a schengeni térségbe.

Magyarország kormánya a súlyosbodó járványügyi mutatók okán nemrég jelentette be, hogy külföldiek szeptember 1-jétől nem jöhetnek az országba. Kivételt a szabály alól többek között a határ menti ingázók, az üzleti célból érkezők és a katonai konvojok jelentik.

Az Európai Bizottság hétfőn kora délután, a tájékoztató végét követően közölte: megérkezett a magyar kormánytól a hivatalos értesítés a kedden életbe lépő határrendészeti intézkedésekről. Ezeket a bizottság weboldalán, a többi tagállami korlátozás mellett ismertetik.

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu